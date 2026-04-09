La fotografía toma las calles de Ibiza con la maratón de Sant Josep és Foto: ya hay más de 80 inscritos

La II Maratón Fotográfica del festival Sant Josep és Foto se celebrará este domingo 12 de abril, a partir de las 9.30 de la mañana, y ya hay más de 80 personas inscritas hasta el momento, aunque el plazo para apuntarse seguirá abierto hasta última hora del viernes.

La prueba se desarrollará durante toda la jornada y contará con cuatro puntos de salida: Sant Jordi, Can Jeroni (Sant Josep), Can Curt (Sant Agustí) y Caló de s’Oli (Cala de Bou). Los participantes deberán recorrer diferentes enclaves del municipio y superar cinco retos fotográficos centrados en temáticas concretas y técnicas específicas.

Además, podrán sumar puntos extra si visitan las tres exposiciones del festival, instaladas en Caló de s’Oli, Can Curt y Can Jeroni, y si participan en la foto de familia del certamen, que se realizará en Sant Jordi. Como novedad, el fotógrafo y formador mallorquín José Barceló ofrecerá consejos y trucos durante distintos momentos de la yincana.

Cómo participar en la maratón fotográfica

La actividad es gratuita y está abierta a tres categorías: menores de 12 años, acompañados por un adulto; adolescentes de 12 a 17 años, y adultos a partir de 18. Para participar solo hace falta una cámara réflex, compacta o un móvil. La organización destaca que la cita está pensada tanto para fotógrafos experimentados como para aficionados y jóvenes que quieran iniciarse en la fotografía mientras descubren el entorno del municipio.

El recorrido podrá realizarse a ritmo libre y las imágenes se enviarán al final de la jornada, en el horario fijado por la organización, por correo electrónico o WhatsApp. Habrá premios por categorías y retos, y las fotografías ganadoras formarán parte de una exposición que se programará más adelante. Las mejores imágenes de la edición de 2025 pueden verse actualmente en el Auditorio Caló de s’Oli. El jurado estará integrado por miembros del equipo organizador y expertos en fotografía.

La maratón se enmarca en Sant Josep és Foto 2026, que se celebra del 26 de marzo al 3 de mayo con un programa internacional de exposiciones, presentaciones de fotolibros, documentales y un congreso de fotografía, previsto del 16 al 19 de abril. En este participarán autores como Isabel Muñoz, Emilio Morenatti, Lynn Goldsmith, Joe Cornish, Ai Futaki, Judith Prat, Gonzalo Azumendi y Joan Costa, además de las presentaciones BAL 12, BAL 24 y BAL 36.

Las exposiciones del festival podrán visitarse hasta el 3 de mayo: 'La Meva Mediterrània. El viatge', de Toni Catany, en Can Jeroni; 'Circ + Anywhere', de Lluís Real, en Can Curt, y en Caló de s’Oli la triple muestra formada por 'Entre Líneas', de Alain Keralenn, 'Paisajes de Ibiza', de Anton Calpagiu, y 'Maratón 2025'.

Las inscripciones para la maratón y el congreso siguen abiertas a través de la web oficial del festival.