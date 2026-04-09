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Espectaculares imágenes de la niebla en el norte de Ibiza

Las nubes dejan fotos de postal en Cala d'en Serra y Portinatx este jueves

El faro de Moscarter y la niebla de fondo.

El faro de Moscarter y la niebla de fondo. / Sergio G. Cañizares

Redacción Digital

Ibiza

La niebla ha dejado este jueves por la mañana imágenes espectaculares en el norte de Ibiza, en una jornada marcada, por lo demás, por el buen tiempo en Ibiza y Formentera. Tal y como había avanzado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), durante las primeras horas del día existía posibilidad de formación de bancos de niebla, un fenómeno que finalmente se ha dejado ver con especial intensidad en distintos puntos de la isla, así como a primera hora en Sant Antoni.

Las imágenes muestran una densa capa de niebla cubriendo parcialmente enclaves del norte como Cala d’en Serra y Portinatx, donde incluso puede verse el faro de Moscarter emergiendo sobre el manto blanco, en una escena poco habitual y de gran belleza paisajística.

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Cala d'en Serra.

Cala d'en Serra. / Sergio G. Cañizares

De cara al resto de la jornada, la previsión de la Aemet para Ibiza y Formentera apunta a un tiempo estable, con cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas oscilarán entre los 10 grados de mínima y los 24 de máxima, en un ambiente suave desde primeras horas del día. En cuanto al viento, soplará flojo de componente este durante la mañana, con tendencia a quedar en calma al final de la jornada.

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