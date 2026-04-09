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Tráfico de drogas

Le paran en un control de tráfico y acaba detenido al pillarle con cocaína

La Policía Local arresta a un hombre durante un dispositivo preventivo en la zona del Passeig Solidari y el paseo marítimo, donde también detectó que el conductor carecía de permiso válido en España.

Imagen de la Policía Local en la que se muestran los envoltorios, el teléfono móvil y el dinero intervenidos

Imagen de la Policía Local en la que se muestran los envoltorios, el teléfono móvil y el dinero intervenidos / Policia Local de Santa Eulária

Redacción Ibiza

Un control preventivo de tráfico y seguridad ciudadana llevado a cabo por la Policía Local de Santa Eulària se saldó con la detención de un individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

La actuación tuvo lugar sobre las 20 horas en un dispositivo estático instalado en la zona comprendida entre el Passeig Solidari y el paseo marítimo de Santa Eulària. Durante el operativo, los agentes interceptaron un vehículo en el que viajaban tres ocupantes, que llamaron la atención por su actitud nerviosa y por comportamientos inusuales al aproximarse al punto de verificación.

Permiso de conducción inválido

Tras dar el alto al coche, los policías comprobaron en un primer momento que el conductor no disponía de un permiso de conducción válido en territorio nacional, al no haberlo convalidado en España. Mientras los agentes tramitaban esta infracción, uno de los ocupantes mostraba un comportamiento especialmente inquieto, con movimientos reiterados y evasivos, lo que llevó a los policías a identificarlo y practicarle un registro superficial.

Según informa la Policía Local, al salir del vehículo este individuo dejó caer un envoltorio que contiene una sustancia que presumiblemente puede ser cocaína. Durante el registro, los agentes localizaron además ocho envoltorios de características similares. En la intervención también fueron incautados 195 euros en billetes fraccionados y un teléfono móvil que, según las mismas fuentes, recibía múltiples llamadas durante la actuación.

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Ante estos indicios, los agentes procedieron a la detención del individuo y a la incautación de las sustancias, el dinero y el terminal móvil, que quedan a disposición de la autoridad judicial.

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