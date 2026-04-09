Así puedes detectar a los taxistas pirata en el aeropuerto de Ibiza

La llegada de la temporada turística a Ibiza trae consigo un aumento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto, pero también la presencia de los llamados taxis pirata. Estos conductores ilegales ya han comenzado a dejarse ver en la terminal, donde acechan a turistas recién llegados ofreciéndoles transporte sin licencia.

Los taxistas de Ibiza han advertido a través del perfil de TikTok @elitetaxicorsariseivissa que durante esta Semana Santa se ha detectado nuevamente esta práctica y alertan de que su presencia irá en aumento a medida que avance la temporada alta.

Además de operar en el aeropuerto, muchos de estos servicios se organizan también a través de grupos en WhatsApp y Telegram en los que ofrecen traslados directamente a los usuarios, al margen de cualquier control legal.

Cómo identificar a un taxi pirata en el aeropuerto

Para evitar problemas, es importante saber reconocerlos. Estas son las principales señales:

No es un taxi oficial. Los taxis legales en Ibiza son vehículos blancos, con licencia visible, luz en el techo y taxímetro. Si el coche es particular o no tiene distintivos, desconfía.

Te ofrecen precio cerrado sin taxímetro. Si te dicen el precio antes de subir o intentan negociar la tarifa, es una señal clara. El taxi legal debe usar taxímetro.

Te abordan directamente en la terminal. Una de las prácticas más habituales es acercarse a turistas en la zona de llegadas con frases como “taxi, taxi”. Los conductores oficiales no captan clientes de esta forma.

No pueden darte recibo. Si no pueden ofrecer ticket o factura, probablemente se trate de un servicio ilegal.

Riesgos que debes tener en cuenta

Utilizar taxis pirata puede implicar:

Precios abusivos

Falta de seguro adecuado

Ausencia de garantías en caso de incidente

Recomendaciones para moverte con seguridad