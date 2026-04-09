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Así puedes detectar a los taxistas pirata en el aeropuerto de Ibiza

Comienza la temporada y con ella, esta práctica ilegal

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Ibiza contra taxis pirata.

Imagen de archivo de un control de la Policía Local de Ibiza contra taxis pirata. / AE

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

La llegada de la temporada turística a Ibiza trae consigo un aumento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto, pero también la presencia de los llamados taxis pirata. Estos conductores ilegales ya han comenzado a dejarse ver en la terminal, donde acechan a turistas recién llegados ofreciéndoles transporte sin licencia.

Los taxistas de Ibiza han advertido a través del perfil de TikTok @elitetaxicorsariseivissa que durante esta Semana Santa se ha detectado nuevamente esta práctica y alertan de que su presencia irá en aumento a medida que avance la temporada alta.

Además de operar en el aeropuerto, muchos de estos servicios se organizan también a través de grupos en WhatsApp y Telegram en los que ofrecen traslados directamente a los usuarios, al margen de cualquier control legal.

Cómo identificar a un taxi pirata en el aeropuerto

Para evitar problemas, es importante saber reconocerlos. Estas son las principales señales:

No es un taxi oficial. Los taxis legales en Ibiza son vehículos blancos, con licencia visible, luz en el techo y taxímetro. Si el coche es particular o no tiene distintivos, desconfía.

Te ofrecen precio cerrado sin taxímetro. Si te dicen el precio antes de subir o intentan negociar la tarifa, es una señal clara. El taxi legal debe usar taxímetro.

Te abordan directamente en la terminal. Una de las prácticas más habituales es acercarse a turistas en la zona de llegadas con frases como “taxi, taxi”. Los conductores oficiales no captan clientes de esta forma.

No pueden darte recibo. Si no pueden ofrecer ticket o factura, probablemente se trate de un servicio ilegal.

Riesgos que debes tener en cuenta

Utilizar taxis pirata puede implicar:

  • Precios abusivos
  • Falta de seguro adecuado
  • Ausencia de garantías en caso de incidente

Noticias relacionadas y más

Recomendaciones para moverte con seguridad

  • Utiliza siempre la parada oficial del aeropuerto
  • Reserva a través de canales autorizados
  • Comprueba que el vehículo tenga taxímetro y licencia

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