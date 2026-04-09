Movilidad
Así puedes detectar a los taxistas pirata en el aeropuerto de Ibiza
Comienza la temporada y con ella, esta práctica ilegal
La llegada de la temporada turística a Ibiza trae consigo un aumento del tráfico de pasajeros en el aeropuerto, pero también la presencia de los llamados taxis pirata. Estos conductores ilegales ya han comenzado a dejarse ver en la terminal, donde acechan a turistas recién llegados ofreciéndoles transporte sin licencia.
Los taxistas de Ibiza han advertido a través del perfil de TikTok @elitetaxicorsariseivissa que durante esta Semana Santa se ha detectado nuevamente esta práctica y alertan de que su presencia irá en aumento a medida que avance la temporada alta.
Además de operar en el aeropuerto, muchos de estos servicios se organizan también a través de grupos en WhatsApp y Telegram en los que ofrecen traslados directamente a los usuarios, al margen de cualquier control legal.
Cómo identificar a un taxi pirata en el aeropuerto
Para evitar problemas, es importante saber reconocerlos. Estas son las principales señales:
No es un taxi oficial. Los taxis legales en Ibiza son vehículos blancos, con licencia visible, luz en el techo y taxímetro. Si el coche es particular o no tiene distintivos, desconfía.
Te ofrecen precio cerrado sin taxímetro. Si te dicen el precio antes de subir o intentan negociar la tarifa, es una señal clara. El taxi legal debe usar taxímetro.
Te abordan directamente en la terminal. Una de las prácticas más habituales es acercarse a turistas en la zona de llegadas con frases como “taxi, taxi”. Los conductores oficiales no captan clientes de esta forma.
No pueden darte recibo. Si no pueden ofrecer ticket o factura, probablemente se trate de un servicio ilegal.
Riesgos que debes tener en cuenta
Utilizar taxis pirata puede implicar:
- Precios abusivos
- Falta de seguro adecuado
- Ausencia de garantías en caso de incidente
Recomendaciones para moverte con seguridad
- Utiliza siempre la parada oficial del aeropuerto
- Reserva a través de canales autorizados
- Comprueba que el vehículo tenga taxímetro y licencia
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