Cómo se derruirá el mamotreto de una cala virgen de Ibiza: repoblación vegetal, un hotel XXL para insectos y refugios para murciélagos

La estructura de hormigón armado del mamotreto de Cala d’en Serra será convertida en añicos mediante “una retroexcavadora con martillo rompedor o una máquina especial de demolición equipada con martillo hidráulico y cizalla”. El proceso de demolición comenzará por las plantas superiores y descenderá planta a planta hasta la más baja. La Plataforma de Contratación del Sector Público acaba de publicar su licitación por 1.738.250 euros (incluido el 21% de IVA, unos 301.000 euros) y un plazo de ejecución de un año. El plazo para presentar ofertas acaba este 28 de abril.

El edificio está compuesto de cuatro estructuras. La principal tiene una superficie de 2.934 metros cuadrados, dividida en sótano, planta baja, primera planta, cubierta y casetón. La segunda en tamaño tiene 1.367 metros cuadrados, con una planta más que la anterior. La tercera, 1.096 metros y con igual distribución de plantas que la anterior. Y la cuarta, 979 metros, con planta baja, primera y cubierta. En total, los edificios tienen 6.376 metros cuadrados. Además, se deberá derruir una piscina (772 metros cuadrados), una balsa y varias casetas. La zona exterior mide un total de 899 metros cuadrados.

En total, los edificios tienen 6.376 metros cuadrados. Además, se deberá derruir una piscina (772 metros cuadrados), una balsa y varias casetas

Pero una vez demolida toda la estructura, comienza la segunda y principal fase, para la que se lleva décadas esperando: la restauración de ese entorno natural. Para recuperar, en lo posible, la topografía de la parcela, “se rellenará y compactará la zona ocupada por el edificio con las gravas, residuos pétreos y de material cerámico (una vez triturados) y tierras procedentes de la demolición” del edificio y sus anexos, eso sí, “una vez limpias de materiales contaminantes”. También se emplearán como relleno “los residuos vegetales triturados procedentes de la tala y poda de los árboles [pinos que hay en el interior], así como de los cercos de madera”.

Repoblación vegetal

Los únicos residuos que serán entregados a un gestor de residuos de construcción y demolición “para su valorización o eliminación serán los que aparezcan de la (posible) tela asfáltica en cubiertas de casetas y los indicados en el estudio de Gestión de Residuos”. Los demás permitirán rellenar el hueco creado por la estructura.

Plano cenital de las estructuras que deberán ser derruidas en Cala d'en Serra. / D. I.

El proyecto prevé la creación de un sustrato adecuado “como paso previo al establecimiento de la vegetación”. Se estima que el sustrato que hay será “inadecuado” para el desarrollo de cualquier tipo de cubierta vegetal, incluso es posible que contenga “elementos tóxicos y sales en concentraciones que hacen imposible el desarrollo” de cualquier planta. Por eso intentarán “reducir o eliminar la acidez o alcalinidad y la presencia de elementos tóxicos” y aumentarán la cantidad de nutrientes disponibles. Luego se plantarán gramíneas y leguminosas (en el 50% de la superficie cada una), así como 61 pinos carrascos, romero y olivillas para que en poco tiempo recupere su aspecto previo a la construcción, que será similar al del bosque circundante.

Una vez finalizada esa repoblación, se regará durante los primeros siete meses (de abril a octubre), incluso con un sistema por goteo individual. El agua procederá de dos depósitos de 5.000 litros localizados en dos puntos altos. Para facilitar el arraigo, se llevará a cabo un riego inicial con camión cuba. Pasados esos siete meses, los redactores del proyecto recomiendan que “se realice el riego durante los tres años siguientes”, pero no indica quién debe hacerlo.

Un "hotel" de insectos tamaño XXL

Asimismo, se instalarán ocho refugios para murciélagos y un “hotel” de insectos tamaño XXL. El refugio de murciélagos, según el proyecto de ejecución, deberá ser colocado en un árbol, a una altura de cuatro metros. Sugiere el modelo 1FF de Schwegler, “con apertura inferior, fabricado en cemento de madera”, que es una mezcla de serrín de madera al 75%, cal, cemento y otros aditivos de gran durabilidad en la intemperie” y con garantía para 25 años. La base de cada uno de ellos mide 14x27 centímetros y tienen una altura de 43 cm. Pesan 7,1 kilos.

Respecto al hotel de insectos XXL, pueden ser ocupados por “abejas, avispas solitarias, crisopas, coccinélidos, arácnidos, mántidos, incluso crías de salamanquesa o lagartijas”. Son de madera de pino y están protegidos con aceite de linaza en su parte externa. Pesan 41 kilos y miden 125 × 60 × 20 centímetros.