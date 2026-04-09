El Consell de Mallorca amenaza con paralizar el traslado de basuras desde Ibiza si el proceso "no va bien"

El vicepresidente segundo y responsable de Medio Ambiente del Consell de Mallorca, Pedro Bestard, ha asegurado este jueves que la institución insular podrá parar la importación de residuos desde Ibiza si existe "saturación" o el proceso de traslado "no fuese bien". Bestard, que también ejerce de portavoz de Vox, ha asegurado que será Mallorca la que decida cómo se se trasladará la basura a esta isla y no "el Govern balear ni el Consell de Ibiza".

Bestard respondía con estas a palabras, durante el pleno celebrado esta jueves, a la pregunta de la portavoz de MÉS per Mallorca, Catalina Inés Perelló, sobre qué papel ha jugado el Consell de Mallorca en la adopción de esta medida. La ecosoberanista ha recriminado al equipo de gobierno que haya "dejado de gobernar", puesto que, a su manera de ver, la iniciativa "no se ha tomado en Mallorca, sino fuera de la isla". En ese sentido, ha señalado al Govern y al Consell insular de Ibiza.

Perelló argumenta que la importación de residuos "no es cooperación entre islas" y plantea que Mallorca "no puede ser la solución" a los problemas de otros territorios, "menos con un modelo ambiental que hace aguas por todos lados".

"¿Qué sentido tiene elaborar un plan de sostenibilidad para importar residuos y quemarlos? Han convertido el Consell de Mallorca en una gestoría para ejecutar lo que otros deciden", sostiene la representante de Més.

Ley de Residuos

Por otra parte, Perelló niega que la ley balear de residuos "obligue a importar basuras", algo que ha justificado con la necesidad de aprobar la medida en una segunda votación tras el desencuentro entre PP y Vox en la primera.

Bestard afirma que este traslado de basuras traerá "ventajas" a los mallorquines que en "días" verán reducida la tasa de basuras en un 10 por ciento. También reprueba que en MÉS hablen de "solidaridad" pero con Ibiza haya "cero".

Al mismo tiempo, reivindica que quien manda en Mallorca es "el Consell de Mallorca" y ha puntualizado que en la planta de tratamiento de basuras de Son Reus van "sobrados" para atender la importanción.

Otro de los elementos que ha sacado a colación son los 50 millones de euros que aportará el Govern para esta iniciativa, algo a lo que Perelló le ha contestado que es dinero que "también pagan los mallorquines".