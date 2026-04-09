El Consell asegura que todos los tótems de autobús de Ibiza “funcionarán antes del verano”

El Consell de Ibiza prevé que todos los tótems informativos de las paradas de autobús de la isla funcionen y ofrezcan información en tiempo real sobre el paso de los vehículos “antes del verano”. Según la institución, el despliegue de las nuevas conexiones avanza de forma progresiva e incluso algunos postes ya muestran correctamente los tiempos de llegada a partir de los datos que suministra la plataforma de Alsa, el nuevo operador del servicio.

El objetivo del Consell es que, en cuestión de semanas y en todo caso antes de que comience la temporada alta, la red completa de tótems quede operativa tras años de problemas técnicos, averías y críticas sobre un sistema que, hasta ahora, no ha llegado a prestar el servicio para el que fue instalado. De hecho, uno de los objetivos era que estuviera en funcionamiento coincidiendo con la entrada en servicio de la nueva contrata el 1 de abril, algo que, finalmente, no ha podido ser. Aun así, recalcan desde la institución que “se está haciendo un esfuerzo” para que la red de tótems “esté en perfecto estado de revista antes del verano”.

“Se está haciendo un esfuerzo” para que la red de totems “esté en perfecto estado de revista antes del verano”.

Problemas de conectividad y mantenimiento

Según explica un portavoz del Consell, los tótems han tenido dos tipos de problemas. El primero, el de la conectividad. El segundo, el del mantenimiento. En el apartado técnico, la institución sostiene que la red con la que fueron instalados inicialmente los postes no servía ni para mostrar información dinámica en tiempo real ni para actualizar de forma correcta los horarios teóricos.

El Consell instaló en su momento 40 tótems con una red más moderna que sí permitía, al menos, leer los horarios teóricos de paso del autobús. El siguiente paso ha sido dar un salto más y adaptar toda la red para que los paneles puedan recibir directamente la información de la aplicación del operador y mostrarla al usuario en tiempo real. Ese cambio se acordó en una reunión mantenida con Red.es, la entidad pública estatal responsable de la instalación original dentro del proyecto Ibiza Smart Island. En ese encuentro, y con la intención de acelerar la puesta en marcha del sistema, se decidió que fuera Vodafone la encargada de instalar conexiones viables y estables en todos los tótems.

La operadora ya está colocando routers 5G de forma progresiva en los distintos postes repartidos por la isla. De hecho, según el Consell, varios de esos equipos ya funcionan correctamente. Por ejemplo, los tótems de es Raspallar y de la zona de sa Blanca Dona, donde los paneles ya leen directamente los datos de Alsa y muestran tiempos estimados de llegada.

En cuanto al problema del mantenimiento, parte de los tótems, cuya garantía corresponde a Red.es, ha dejado de funcionar por actos vandálicos, por averías y por deficiencias de diferente calibre. La institución insular ha documentado el estado de los postes e informado de sus fallos para que el organismo estatal determine qué reparaciones puede exigir al fabricante: “Se ha elaborado un último informe que se ha pasado a Red.es para que determine qué es lo que, gracias a la garantía, puede exigir al fabricante”, indican desde el Consell.

Sin conexión, vandalizados, baterías agotadas...

Según ese informe, tiene trabajo por delante: hay 69 en disposición de funcionar en cuanto tengan bien habilitada la conexión; 52 están bien y tienen solo un problema de batería (un consumible que se ha de ir cambiando); 11 han sido vandalizados; cinco han sido retirados por obras públicas, básicamente, y se han de volver a colocar; y hay 18 en los que no funcionan las dos pantallas.

El fabricante ha formado a una persona para el mantenimiento básico de los tótems, el cual ya ha comenzado a revisar si los fallos están relacionados con la conexión, con el cableado o con incidencias que se pueden resolver con rapidez, además de poner en marcha o reiniciar el ordenador que cada poste lleva en su interior. La intención es recuperar cuanto antes todos aquellos equipos que puedan arreglarse de forma inmediata.

Donde el problema parece repetirse con más frecuencia es en las baterías. El Consell asegura que ha detectado que ese componente está fallando en muchos de los postes. Si finalmente esas baterías no quedan cubiertas por la garantía, la institución se compromete a sustituirlas por otra vía para no frenar la puesta en marcha del sistema. El Consell mantiene que, con la nueva conectividad y con las actuaciones de mantenimiento en marcha, los tótems deberían funcionar antes del verano.

El totem de Sa Blanca Dona

Entre los tótems que, teóricamente, ya funcionan correctamente se encuentra el situado frente a la puerta del instituto Sa Blanca Dona. En una de sus dos pantallas avisa de que está “en pruebas” desde el 26 de marzo. En la otra ya informa en tiempo real del paso de los autobuses que paran allí, en concreto de las líneas U2 y U12. La pantalla muestra tiempos de espera actualizados y, a simple vista, el sistema parece por fin conectado a la información viva del servicio y no a unos horarios fijos cargados con antelación.

Ahora bien, el sistema todavía no ofrece una precisión absoluta. Esas previsiones cambian cada pocos minutos, tanto en el propio tótem como en la aplicación de Alsa, Mobi4U, y no siempre coinciden exactamente con el paso real del autobús. Es decir, ya existe información en tiempo real, pero su fiabilidad aún parece depender del ajuste fino de una herramienta que todavía está en fase de implantación y rodaje. Dentro de lo que es su mantenimiento, el punto de recarga USB del tótem continúa oxidado.