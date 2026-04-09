Meteorología
Del calor casi veraniego al paraguas: la Aemet avisa de un giro brusco del tiempo en Ibiza este fin de semana
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de la llegada de un frente atlántico con un "descenso térmico brusco"
Ibiza y Formenteran apuran las últimas horas de tiempo casi veraniego antes de un cambio radical de escenario. Tras varios días de estabilidad y temperaturas anormalmente altas para la época, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) alerta de que a partir del sábado 11 de abril llegará un descenso térmico "brusco y generalizado", acompañado de precipitaciones y un aumento claro de la inestabilidad.
El jueves y el viernes todavía estarán marcados por el ambiente suave e incluso muy cálido para estas fechas, dentro de un episodio que en Baleares ha dejado valores más propios de finales de primavera y máximas cercanas a los 30 grados, alrededor de diez grados por encima de lo habitual en esta época del año, según la previsión especial de Aemet.
El cambio llegará el sábado con la entrada de un frente frío asociado a una borrasca que se fortalecerá al oeste de las islas británicas. Ese frente irá barriendo la Península de oeste a este hasta alcanzar el área mediterránea durante el domingo, con abundante nubosidad, lluvias y un descenso acusado de las temperaturas.
La entrada de una masa de aire de origen marítimo polar tras el frente dará lugar a un importante descenso de la cota de nieve en la mitad norte peninsular, con nevadas por encima de unos 700 metros desde el sábado por la tarde, advierte la Aemet. Todo ello vendrá acompañado de un acusado descenso, tanto en las máximas como en las mínimas, que podría ser localmente extraordinario el sábado en el cuadrante noroeste y el domingo en el nordeste, aunque la Aemet pronostica que las heladas queden restringidas a áreas montañosas.
Lluvias el domingo
En Baleares, la jornada más delicada apunta al domingo. La Aemet considera que la inestabilidad podría ser entonces más acusada en el entorno del archipiélago, con posibilidad de chubascos fuertes, aumento de la tramontana, rachas muy intensas de viento y temporal marítimo asociado.
Para Ibiza, la previsión es de calor impropio de abril hasta el viernes, transición durante el sábado y un domingo mucho más revuelto, con lluvia, viento y un ambiente notablemente más fresco. La mejoría empezaría a abrirse paso el lunes 13, cuando los chubascos en Baleares tenderían a remitir a partir del mediodía y las temperaturas volverían a subir.
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