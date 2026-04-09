Aventura y arte en los campamentos de verano de Cala Jondal: abierta la inscripción para las familias de Ibiza

El Consell de Ibiza ha abierto del 7 al 14 de abril de 2026 el plazo de preinscripción para participar en las actividades de verano del Campament des Jondal y del Campamento Exploradores, una oferta dirigida a niños y jóvenes residentes en Ibiza de entre 8 y 17 años. Las solicitudes deben tramitarse de forma telemática a través de la web habilitada por la institución insular y cada participante solo puede optar a un único turno dentro de su franja de edad.

La programación de este verano incluye 10 turnos temáticos, repartidos entre finales de junio y finales de agosto, con propuestas de aventuras y deportes, medio ambiente y arte adaptadas a distintas edades. Según la información oficial del Consell, cada uno de estos turnos dispone de 110 plazas y tiene un precio de 107 euros por participante.

En paralelo, el Consell mantiene el 'Campamento Exploradores', pensado para jóvenes de 14 a 17 años, que este año se desarrollará en la zona de la Foia de Castalla (Alicante). Esta modalidad incluye actividades de aventura, talleres y excursiones culturales, contará con 60 plazas y tiene un precio de 350 euros.

La oferta des Jondal se distribuye en los siguientes turnos: Turno 1, Aventura y Deportes, de 8 a 11 años, del 22 al 27 de junio; Turno 2, Aventura y Medio Ambiente, de 8 a 11 años, del 29 de junio al 4 de julio; Turno 3, Aventura y Deportes, de 12 a 15 años, del 6 al 11 de julio; Turno 4, Aventura y Arte, de 8 a 11 años, del 13 al 18 de julio; Turno 5, Aventura y Medio Ambiente, de 14 a 17 años, del 20 al 25 de julio; Turno 6, Aventura y Medio Ambiente, de 12 a 15 años, del 27 de julio al 1 de agosto; Turno 7, Aventura y Deportes, de 12 a 15 años, del 3 al 8 de agosto; Turno 8, Aventura y Arte, de 14 a 17 años, del 10 al 15 de agosto; Turno 9, Aventura y Deportes, de 8 a 11 años, del 17 al 22 de agosto; y Turno 10, Aventura y Arte, de 12 a 15 años, del 24 al 29 de agosto. El Turno 11, correspondiente a Exploradores, se celebrará del 3 al 9 de agosto para jóvenes de 14 a 17 años.

El calendario del proceso también está ya fijado. Una vez cerrada la preinscripción, el Consell publicará la lista provisional el 16 de abril, abrirá el plazo de subsanación hasta el 20 de abril y difundirá la lista definitiva el 22 de abril. Si en algún turno se registran más solicitudes que plazas disponibles, la adjudicación se resolverá mediante sorteo el 23 de abril, mientras que la lista de adjudicación de plazas se publicará el 24 de abril. A partir de esa fecha se abrirán los periodos de matrícula según el turno asignado.

El Consell enmarca esta campaña dentro de su oferta de ocio educativo y tiempo libre, con el objetivo de combinar convivencia, contacto con la naturaleza, práctica deportiva y desarrollo personal en un entorno seguro. La institución insular subraya además que se trata de una propuesta ya consolidada dentro de la programación estival juvenil de Ibiza.