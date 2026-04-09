Atención conductores: cortes de tráfico en una de las arterias principales de Ibiza por reasfaltado

El Ayuntamiento de Ibiza iniciará el próximo lunes 13 de abril los trabajos de reparación y asfaltado de la avenida Ignasi Wallis, una de las principales arterias de la ciudad, dentro de una actuación que incluirá también las calles Juan de Austria, Vicente Serra y Orvay, Menorca, Cabrera, Atzaró, Morna, Jondal, Ca n’Escandell y Riu Miño.

Los trabajos en Ignasi Wallis se dividirán en tres fases para "minimizar las molestias", según ha informado el Consistorio en un comunicado. El Ayuntamiento prevé reconducir el tráfico por calles aledañas como Pere Francès y la calle Madrid mientras no esté operativa la avenida principal.

El alcalde de Ibiza, Rafael Triguero, asegura en la nota que el compromiso que su equipo de gobierno adquirió con la ciudadanía "es de transformar la ciudad de Ibiza, mejorar sus calles y aumentar su seguridad". En el comunicado añade que "con estos nuevos asfaltados se completa la mayor inversión de la historia del municipio en renovación de asfaltos en un periodo tan corto". "Hemos escuchado las demandas de nuestros vecinos y poco a poco vamos acercándonos a la ciudad moderna y cuidada que merecemos", afirma el primer edil.

Por su parte, la concejala de Obras Públicas, Blanca Hernández, señala en la nota que "las obras se ejecutarán todo lo rápido posible y divididas en fases para minimizar las molestias". Según añade, "en todo momento se permitirá la entrada de vecinos y comerciantes, y los trabajos consistirán en la renovación del asfaltado integral de la vía, así como el repintado de la señalización viaria horizontal".

Plan estratégico de mejora de la movilidad

Esta actuación, según explica el Ayuntamiento de Ibiza, se enmarca en el plan estratégico de mejora de la movilidad y mantenimiento de la vía pública que el Consistorio ejecuta durante los últimos años en todos los barrios del municipio. Con estos nuevos trabajos, desde 2023 se habrán asfaltado más de 60 calles del municipio, con una inversión total superior a 4,5 millones de euros, en lo que el Ayuntamiento define como "el mayor plan de asfaltados, mejora y conservación de la vía pública llevado a cabo en la historia de la ciudad de Ibiza".

En 2023, con una inversión de 589.388,58 euros, El Ayuntamiento asfaltó las calles Cas Dominguets, sa Blancadona, Can Bufi, Talamanca, ses Feixes, Cosme Vidal Llàcer, Josep Llaudes Bermeu, camí de s’Empedrat, camí Can Bellet y el passatge Simon Pouet.

En 2024, con una inversión de 2.374.378,75 euros, actuó en las calles Aragón, Sant Cristòfol, Josep Zornoza Bernabeu, Corona, la rotonda de Talamanca, la avenida Sant Jordi, Bartolome Sala, Music Victorí Planells, Felip Curtois y Valls, sa Punta, Barbaria, Espardell, Illa Plana, Formentera, Piu VI, el aparcamiento de la calle Es Cubells y las avenidas 8 de Agosto y Santa Eulària.

En 2025, con una inversión de 1.244.116,76 euros, asfaltaron las calles Iboshim, Ceramista Joan Daifa, Alahuet, la Mola, Sant Francesc de Formentera, sa Llavanera, Periodista Escanelles, Aubarca, Josep Tur i Llaneras, es Canar, Cas Mut, Josep Llaudes Bermeu, Ca les Animes, Can Xareco, Ardiaca Vicent Bufi, Pere Torres García, Casa Vermella, así como la avenida Sant Joan, el paseo Juan Carlos I, la calle Ramon Muntaner y las vías Púnica y Romana.

Previsiones de 2026

En 2026, con una inversión de 327.847,50 euros, están previstos los trabajos en la avenida Ignasi Wallis y en las calles Juan de Austria, Vicente Serra y Orvay, Menorca, Cabrera, Atzaro, Morna, Jondal, Ca N’Escandell y Riu Miño.

El comunicado añade que las líneas de autobús que transitan por Ignasi Wallis verán modificado su recorrido con motivo de los desvíos provisionales y señala que toda la información está disponible en alsaibiza.com.