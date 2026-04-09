José Torres, usuario del aparcamiento del hospital Can Misses de Ibiza: "En horas punta, ni te acerques"

La pregunta lanzada por Diario de Ibiza en Facebook “¿Alguna vez has tenido problemas para aparcar en el 'parking' del Hospital Can Misses?” ha dejado una respuesta casi unánime entre los lectores, que relatan dificultades frecuentes para encontrar sitio y, en muchos casos, describen la situación con resignación, ironía o enfado.

"Siempre he tenido", resume Carmen Mari Riera. En la misma línea, Pilar Torres Torres señala: "Siempre desde que es gratis", una opinión que también comparte Vicent Tur, que comenta: "Siempre desde que es gratuito".

Antonio Torres Juan detalla más su experiencia: "El 99% de las que he ido, normalmente, si tengo que ir a Can Mises llego una hora antes y, aún así, más de una vez he tenido que aparcar fuera". También Jose Torres Serra advierte: "En horas punta ni te acerques".

Otros lectores responden de forma breve, pero igual de clara. Kathy Tur Marí escribe: "Sí". Reynaldo Santiago Eda comenta: "Sí, están todos los aparcamientos ocupados, por desgracia". Vicente Fonseca también es tajante: "Siempre, y nunca cambiará". Y otro usuario responde con ironía: "Alguna vez dice...".

"Es frustrante"

Entre los comentarios más extensos, un usuario anónimo expresa su malestar por la falta de plazas para quienes acuden al hospital: "Pues claro, es frustrante que para ir a ver a un familiar no puedas encontrar porque también es para el personal, luego a la hora del colegio los papis aparcan en la zona cercana a Urgencias. Tú vas a Mercadona, Aldi, Lidl y no ves que aparquen. ¡Que busquen solución!".

También hay propuestas. Rafael Ramirez Parejo plantea: "'Parking' de pago una hora un euro, verás como hay sitio; hay gente que no está en elhospital y aparca allí”.

No todos los comentarios son de queja directa. Maria Muñoz Rozo asegura: "Nunca". Ruby Moerman apunta una consecuencia práctica: “Siempre, por eso no voy a fisioterapeuta”. Y Jacinto Venaveinte tira de humor para desmarcarse del problema: “No, porque no voy nunca, prefiero ir al veterinario”.

Grúa

El Área de Salud de Ibiza y Formentera ha impulsado nuevas medidas de control tras la entrada en vigor de la ordenanza municipal publicada en el BOIB el 12 de febrero de 2026, con el objetivo de garantizar un uso adecuado de los aparcamientos por parte de usuarios, familiares y profesionales del centro. Así, los vehículos que permanezcan más de tres días estacionados en el 'parking' del Hospital Can Misses podrán ser retirados por la grúa municipal en aplicación de la nueva normativa de estacionamiento en vía pública del Ayuntamiento de Ibiza.