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Alumnos del Quartó de Portmany quieren salvar las tortugas marinas en Ibiza

Estudiantes de primero de Bachillerato Científico piden apoyo al Ayuntamiento

Los estudiantes, con la concejala de Medio Ambiente de Sant Antoni, Pepita Torres.

Los estudiantes, con la concejala de Medio Ambiente de Sant Antoni, Pepita Torres. / Comunicación Sant Antoni

Carolina Avilar

Carolina Avilar

Ibiza

Los alumnos de primero de Bachillerato Científico del Quartó de Portmany han presentado su proyecto sobre la protección de las tortugas marinas a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni, Pepita Torres.

Durante el encuentro, los estudiantes explicaron los objetivos de esta iniciativa, centrada en sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar esta especie y en promover una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía. El proyecto incluye la elaboración de materiales informativos, como folletos divulgativos, con información relevante sobre las tortugas marinas y con indicaciones claras sobre cómo actuar en caso de encontrar un ejemplar.

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Alumnos del IES Quartó de Portmany durante la presentación sobre la protección de las tortugas marinas y la concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres.

Alumnos del IES Quartó de Portmany durante la presentación sobre la protección de las tortugas marinas y la concejala de Medio Ambiente, Pepita Torres. / Prensa Sant Antoni

Además, los alumnos solicitaron la colaboración del Ayuntamiento para apoyar la difusión del proyecto, elaborado en la asignatura de Técnicas Experimentales, y darle mayor visibilidad, con el fin de que esta información llegue al mayor número posible de personas. Con esta propuesta, los estudiantes buscan contribuir a la protección de las tortugas marinas a través de la educación ambiental y la implicación de la ciudadanía.

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