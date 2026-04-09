Medio ambiente
Alumnos del Quartó de Portmany quieren salvar las tortugas marinas en Ibiza
Estudiantes de primero de Bachillerato Científico piden apoyo al Ayuntamiento
Los alumnos de primero de Bachillerato Científico del Quartó de Portmany han presentado su proyecto sobre la protección de las tortugas marinas a la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sant Antoni, Pepita Torres.
Durante el encuentro, los estudiantes explicaron los objetivos de esta iniciativa, centrada en sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar esta especie y en promover una mayor conciencia ambiental entre la ciudadanía. El proyecto incluye la elaboración de materiales informativos, como folletos divulgativos, con información relevante sobre las tortugas marinas y con indicaciones claras sobre cómo actuar en caso de encontrar un ejemplar.
Además, los alumnos solicitaron la colaboración del Ayuntamiento para apoyar la difusión del proyecto, elaborado en la asignatura de Técnicas Experimentales, y darle mayor visibilidad, con el fin de que esta información llegue al mayor número posible de personas. Con esta propuesta, los estudiantes buscan contribuir a la protección de las tortugas marinas a través de la educación ambiental y la implicación de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago
- Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa
- Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026
- Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Cómo conseguir el 'Worker Pass' de Pacha Ibiza en 2026 para entrar gratis o con descuento este verano