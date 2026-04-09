Hasta 850.000 euros en ayudas económicas para ideas y proyectos de turismo estratégico en Ibiza

El Consell Insular de Ibiza ha ampliado en diez días el plazo para presentar solicitudes a la convocatoria de ayudas destinadas a impulsar productos turísticos estratégicos y la profesionalización del sector. El nuevo plazo estará abierto desde este viernes 10 de abril hasta el jueves 23 de abril, ambos incluidos.

La línea de subvenciones cuenta con una dotación total de 850.000 euros y está dirigida a financiar la creación, gestión y desarrollo de productos turísticos estratégicos, además de actuaciones sobre productos ya consolidados y proyectos centrados en la formación y la profesionalización del sector turístico de la isla.

Según ha informado la institución insular, esta convocatoria se enmarca en la estrategia de mejora y diversificación del modelo turístico de Ibiza, con el objetivo de promover iniciativas que aporten valor añadido, refuercen la sostenibilidad y contribuyan a mejorar el posicionamiento del destino.

Podrán optar a estas ayudas asociaciones sin ánimo de lucro, empresas privadas y personas físicas que impulsen proyectos vinculados a la creación o desarrollo de productos turísticos estratégicos, actuaciones innovadoras sobre productos consolidados o iniciativas orientadas a la formación del sector.

Las actuaciones subvencionables deberán desarrollarse en la isla de Ibiza entre el 1 de noviembre de 2025 y el 31 de octubre de 2026, y deberán acreditar su interés público o social, así como su contribución a la mejora del destino.

Entre los criterios de valoración, el Consell priorizará los proyectos que fomenten la desestacionalización, la sostenibilidad ambiental, la digitalización, la economía circular y la incorporación del tejido productivo local. También se valorarán especialmente las propuestas que ayuden a diversificar la oferta y a mejorar la competitividad del sector turístico insular.

La convocatoria se tramita en régimen de concurrencia competitiva y las ayudas podrán financiar total o parcialmente las actuaciones en función de la puntuación obtenida por cada proyecto.