Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaDelincuencia en IbizaAsentamientos en IbizaCentro de interpretación IbizaDeporte y Bienestar
instagramlinkedin

Famosos

'Running', caviar, juegos de cartas y abrazos "del abuelito": las vacaciones de Semana Santa de María Monfort Matutes en Ibiza

La 'influencer', nieta de Abel Matutes, muestra en un carrusel de instagram cómo han sido sus días en la isla

María Monfort, durante sus vacaciones en Ibiza en Semana Santa.

María Monfort, durante sus vacaciones en Ibiza en Semana Santa. / M. M. M.

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

María Monfort Matutes se lo ha pasado genial en Ibiza esta Semana Santa. Al menos, así lo demuestra en un carrusel que ha compartido con sus seguidores en Instagram. La nieta de Abel Matutes y novia del campeón de moto GP Jorge Martín, se ha dedicado a disfrutar de los suyos, según se ve en la veintena de imágenes que ha compartido.

"Semana Santa en Ibiza. Se ha basado en muchos abrazos (mis favoritos han sido y serán los del abuelito siempre), paseos matutinos, tiempo con mi familia, salidas a comer por ahí y a correr mis primeros cinco kilómetros", escribe en el texto que acompaña las fotografías, en el que confiesa un incidente que tuvo mientras corría: "Con sangrado de nariz incluido no sé por qué". En el carrusel no omite la imagen del pañuelo lleno de sangre. Además, las jornadas de vacaciones han incluido también "jugar a las cartas" y comer "helados".

En las imágenes se la ve, por ejemplo, abrazando a su abuelo en la terraza de un restaurante y también compartiendo algunos momentos divertidos con su chico, que pasó unos días en la isla para subirse a la bici y participar en la Vuelta a Ibiza. De hecho, el deportista aparece posando en una especie de photocall, de los de sacar la cabeza, en una imagen con el traje típico en el restaurante Cas Pagès.

Noticias relacionadas y más

Jorge Martín, posando como un 'pagès'

Jorge Martín, posando como un 'pagès' / M. M. M.

Pero no sólo de tradición han tirado estos días. Y es que en el menú no ha faltado uno de los platos más virales (y caros) de la isla en los últimos años: la pasta con caviar del restaurante Can Jondal.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
  2. Nueva normativa en el 'parking' del Hospital Can Misses de Ibiza: la grúa se llevará los coches tras tres días aparcados
  3. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  4. Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' para discotecas de Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS
  5. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  6. Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: 'No vengo a inventar nada nuevo
  7. Álex Palau y Ainhoa, de Ibiza, llegan a ‘La Isla de las Tentaciones 10’ con cuentas pendientes: “Parece que no ha roto un plato, pero ha roto 300"
  8. Casi 1.400 euros nada más llegar': una trabajadora revela el coste de mudarse de Madrid a Ibiza para la temporada

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

Formentera acogerá la presentación de la segunda edición de 'El llenguatge de les ones i altres relats' de Ramon Mayol

De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza

De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza

Más de medio centenar de artistas se darán cita en el Fantasía Ibiza Festival, que celebra su cuarta edición en mayo

Más de medio centenar de artistas se darán cita en el Fantasía Ibiza Festival, que celebra su cuarta edición en mayo

Una joven denuncia cómo perdió 1.000 euros al alquilar una habitación en Ibiza: "Desapareció después del pago"

'Running', caviar, juegos de cartas y abrazos "del abuelito": las vacaciones de Semana Santa de María Monfort Matutes en Ibiza

'Running', caviar, juegos de cartas y abrazos "del abuelito": las vacaciones de Semana Santa de María Monfort Matutes en Ibiza
Tracking Pixel Contents