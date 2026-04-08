'Running', caviar, juegos de cartas y abrazos "del abuelito": las vacaciones de Semana Santa de María Monfort Matutes en Ibiza

María Monfort Matutes se lo ha pasado genial en Ibiza esta Semana Santa. Al menos, así lo demuestra en un carrusel que ha compartido con sus seguidores en Instagram. La nieta de Abel Matutes y novia del campeón de moto GP Jorge Martín, se ha dedicado a disfrutar de los suyos, según se ve en la veintena de imágenes que ha compartido.

"Semana Santa en Ibiza. Se ha basado en muchos abrazos (mis favoritos han sido y serán los del abuelito siempre), paseos matutinos, tiempo con mi familia, salidas a comer por ahí y a correr mis primeros cinco kilómetros", escribe en el texto que acompaña las fotografías, en el que confiesa un incidente que tuvo mientras corría: "Con sangrado de nariz incluido no sé por qué". En el carrusel no omite la imagen del pañuelo lleno de sangre. Además, las jornadas de vacaciones han incluido también "jugar a las cartas" y comer "helados".

En las imágenes se la ve, por ejemplo, abrazando a su abuelo en la terraza de un restaurante y también compartiendo algunos momentos divertidos con su chico, que pasó unos días en la isla para subirse a la bici y participar en la Vuelta a Ibiza. De hecho, el deportista aparece posando en una especie de photocall, de los de sacar la cabeza, en una imagen con el traje típico en el restaurante Cas Pagès.

Jorge Martín, posando como un 'pagès' / M. M. M.

Pero no sólo de tradición han tirado estos días. Y es que en el menú no ha faltado uno de los platos más virales (y caros) de la isla en los últimos años: la pasta con caviar del restaurante Can Jondal.