USAE critica la previsión de una "quita sistemática" en las nóminas de los trabajadores del SAMU 061 de Ibiza y Formentera

La Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) denuncia la "nefasta gestión" de las retribuciones en el servicio de ambulancias del SAMU 061 en Balears y exige la paralización inmediata de los descuentos salariales que "la gerencia quiere aplicar a los trabajadores", según la entidad.

La organización indica en una nota que los trabajadores llevan desde 2018 recibiendo sus salarios con complementos variables cuyo cálculo no se ha explicado, pese a las reiteradas solicitudes de información por parte del sindicato. De este modo, los salarios han llegado "de forma irregular, sin control, sin supervisión y sin que nadie asuma responsabilidad alguna".

Para USAE resulta "gravísimo" que una empresa pública haya podido funcionar durante años con "errores retributivos de esta magnitud" que han generado un "sobrecoste desorbitado" para las arcas autonómicas.

Quita sistémica en las nóminas

En esta línea, rechaza que se traslade a los trabajadores la responsabilidad de estos errores y advierte de que las deducciones podrían situar algunas nóminas cerca del salario mínimo interprofesional. USAE apunta que es "intolerable" que Ib-Salut "pretenda solventar su propia ineficacia cargando el problema sobre los trabajadores" mediante "una quita sistemática y unilateral" en las nóminas.

El sindicato ha responsabilizado de esta cuestión a la conselleria de Salut y, más concretamente, al director general del IbSalut, Javier Ureña, por "no haber actuado con diligencia, transparencia y responsabilidad en un problema de gestión de dinero público y de derechos laborales de cientos de trabajadores".

A todo ello hay que añadir, según la organización sindical, el "incumplimiento" por parte del Ib-Salut de los acuerdos para la desconvocatoria de huelga del transporte sanitario como el abono del plus de difícil cobertura en Ibiza o el pago de las dietas a sus trabajadores.