Salud
USAE denuncia el colapso en las Urgencias del hospital de Ibiza en la Semana Santa: "Cinco festivos sin suficientes profesionales"
Rosa Planells, de USAE Ibiza, asegura que el servicio de Urgencias se ha convertido en una planta de hospitalización por la falta de camas, lo que impide la atención adecuada
La Unión Sindical y Técnicos Sanitarios (USAE) denuncia la situación que han vivido los profesionales de Urgencias del Hospital Can Misses durante la Semana Santa, que se han visto colapsados por el incremento de los pacientes que han llegado al servicio, con consecuencias físicas y mentales para los trabajadores, indican en una nota.
Según USAE esta situación se debe al final del plan de contingencia, activado durante los meses de invierno para hacer frente a la carga asistencial provocada por los virus respiratorios y concluido el pasado 31 de marzo. El sindicato recalca que la finalización del plan, que contemplaba un incremento de profesionales, "dejó los cinco días festivos sin profesionales suficientes".
USAE señala que lleva años denunciando esta situación y añade que la llamada de socorro emitida por los profesionales del servicio se suma a su reivindicación para que los refuerzos del plan de contingencia se traduzcan en un aumento real de la plantilla durante todo el año, al considerar que el dispositivo actual es insuficiente.
Más profesionales y un plan que agilice los ingresos
“Durante estos días, al no haberse dado altas hospitalarias, la unidad de Urgencias se ha convertido en una planta de hospitalización, lo que dificulta el trabajo de los profesionales en la atención urgente y de emergencias", apunta Rosa Planells, responsable de USAE en Ibiza, en la nota.
De este modo, el sindicato insiste en reivindicar un aumento de profesionales que permita ofrecer a los usuarios una atención adecuada y de calidad en el servicio, la implantación de un plan que agilice los ingresos en las distintas unidades de hospitalización en días festivos, y que la nueva dirección de Can Misses "asuma que esta unidad necesita un incremento de plantilla y actúe en consecuencia".
"No podemos seguir, año tras año, con este problema sin que nadie adopte las medidas necesarias para evitarlo, pues perjudica tanto a los ciudadanos como a los profesionales, que se dejan la piel en su trabajo a costa de una carga física y emocional que está poniendo en riesgo su salud”, concluye Planells.
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