Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza

Moverse por Ibiza en autobús es más fácil gracias a la tarjeta ciudadana de transporte, un documento que permite acceder a importantes descuentos en el transporte público interurbano de la isla. Además, en estos momentos el servicio es gratuito de forma temporal, lo que hace todavía más atractivo contar con esta tarjeta.

Tipos de tarjetas disponibles

Existen varias modalidades de tarjeta en función de la edad y situación personal:

Tarjeta General : dirigida a personas entre 18 y 64 años.

: dirigida a personas entre 18 y 64 años. Tarjeta Joven : para menores desde los 5 hasta los 18 años.

: para menores desde los 5 hasta los 18 años. Tarjeta Dorada : pensada para colectivos con necesidades específicas:

: pensada para colectivos con necesidades específicas: Mayores de 65 años.

Pensionistas con incapacidad permanente absoluta.

Personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%.

Personas con pensiones oficiales (jubilación, viudedad, incapacidad total, etc.) mayores de 55 años y sin actividad laboral.

Personas en riesgo de exclusión social.

Parados de larga duración.

Tarjeta Plata: destinada a familias numerosas y familias monoparentales.

Documentación necesaria

Para solicitar la tarjeta es imprescindible acreditar la residencia en Ibiza. La documentación varía según la nacionalidad:

Ciudadanos españoles:

DNI con domicilio en Ibiza, o

DNI junto con certificado de empadronamiento en la isla.

Ciudadanos extranjeros:

Tarjeta TIE con domicilio en Ibiza + empadronamiento, o

Pasaporte + NIE verde + empadronamiento.

Importante: el NIE blanco no es válido, ya que no acredita residencia habitual en la isla.

Cómo solicitarla

La solicitud se puede realizar presentando la documentación requerida. Para conocer todos los detalles actualizados, se recomienda consultar la web oficial del transporte de Baleares.

Transporte gratuito por el momento

Cabe destacar que, actualmente, el transporte público en autobús en Ibiza es gratuito de manera temporal. Aun así, disponer de la tarjeta sigue siendo fundamental para beneficiarse de futuras bonificaciones cuando finalice esta medida.