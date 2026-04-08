El senador Juanjo Ferrer exige blindar las 532 viviendas de Ca n'Escandell para evitar "negocios y corruptelas"

El senador por Ibiza y Formentera, Juanjo Ferrer, ha defendido en el pleno del Senado una moción para reclamar controles exhaustivos en el proceso de adjudicación de la promoción de 532 viviendas públicas de Ca n'Escandell. Juanjo Ferrer ha justificado la necesidad de controlar "la promoción de vivienda protegida más importante y más grande de las Islas Baleares". El senador ha exigido que este proyecto no se vea manchado por las "corruptelas políticas" que han afectado a otras ciudades del Estado.

Durante su discurso, Ferrer ha insistido en que el objetivo es "poner freno" a cualquier intento de desvirtuar los procedimientos en un momento en que la crisis de la vivienda en la isla es crítica. "Lo que hemos oído de Alicante, de Valencia o de Logroño repugna", ha dicho el senador, denunciando que en esos lugares se han utilizado "recursos públicos para que cargos políticos puedan hacer negocio, no para vivir".

Evitar el patrón en Ibiza

La moción presentada por Juanjo Ferrer concluye con la demanda de un "sistema de inspección periódica y efectiva" exclusivo para estas viviendas, que permita "detectar y sancionar posibles situaciones de fraude como los subarriendos". Con esta iniciativa, el senador busca que las viviendas de Ca n'Escandell sirvan para "garantizar el derecho a una vivienda digna a quienes realmente lo necesitan".

Para evitar que este patrón se repita en Ca n'Escandell, la moción reclama una "supervisión de manera exhaustiva" de cada fase del procedimiento, garantizando que ni "cargos públicos, personal eventual o familiares directos" puedan resultar beneficiados por un "trato de favor". La exigencia de Ferrer para esta promoción específica es que "hay que garantizar la incompatibilidad absoluta" de los responsables políticos y "priorizar a la población residente" que pueda "acreditar un mínimo de cinco años de empadronamiento".

El senador ha recordado que, "mientras algunos intentan especular con el patrimonio de todos, hay personas esperando en una caravana o en una chabola", una realidad en la que insiste que "cualquier falta de transparencia es totalmente injustificable".

Críticas al PP

En su turno de réplica, el senador ha añadido que "el Partido Popular no es capaz, ni en las islas, de afrontar con decisión el gran problema que sufrimos de acceso a una vivienda digna y asequible": "Culpa al Gobierno central de su incompetencia y todavía se aprovecha, como decíamos antes, de las adjudicaciones públicas a favor de su gente; no tiene ningún tipo de autoridad para seguir gobernando", ha dicho, antes de recordar la dramática situación de la vivienda en Ibiza, con cientos de personas viviendo en campamentos de infraviviendas.

El senador, a su vez, ha recordado su denuncia ante el Defensor del Pueblo contra el Ayuntamiento de Santa Eulària por desatender a los menores desamparados en Can Rova, y sobre la que el Consistorio del PP ha contestado un año más tarde.

"Que personas vinculadas directamente a cargos políticos, como una concejala perteneciente al equipo de gobierno del Partido Popular, se hayan aprovechado de vivienda pública y protegida no tiene justificación. Porque tampoco hemos oído una palabra de disculpa, y la falta de disculpas es de un estilo muy popular, muy trumpista", ha criticado el senador.