Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Tres días seguidos dedicados a los libros. 72 horas de celebración non stop de Sant Jordi. Es lo que vivirá Ibiza a partir del próximo 23 de abril, Día del Libro.

Como ya es habitual, el día 23 de abril, el mismo día de Sant Jordi, Vila se convertirá en la capital de la literatura de la isla. Vara de Rey se llenará con los puestos de libros y rosas, además de con espacios para talleres infantiles y, cómo no, con los autores que han publicado libro en el último año y que se encontrarán con sus lectores en las firmas de libros organizadas tanto por el Ayuntamiento como por las editoriales y librerías.

El viernes 24 la celebración se trasladará a Sant Antoni, cuyo Passeig de ses Fonts concentrará la fiesta, también con puestos de venta de libros y rosas y escritores. Por último, quienes entre semana no hayan podido sumarse a la fiesta, Santa Eulària, la acogerá el sábado 25 de abril. Durante todo el día el paseo de s'Alamera acogerá, como todos los años, las actividades de Sant Jordi.