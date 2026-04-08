Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaDelincuencia en IbizaAsentamientos en IbizaCentro de interpretación IbizaDeporte y Bienestar
instagramlinkedin

Literatura

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Tras la jornada inaugural en Vila, la fiesta de Sant Jordi se extenderá a Sant Antoni y Santa Eulària, permitiendo a los amantes de la lectura disfrutar de eventos durante todo el fin de semana

Celebración del Día del Libro en el paseo de Vara de Rey el pasado año

Celebración del Día del Libro en el paseo de Vara de Rey el pasado año / Vicent Mari

Marta Torres Molina

Marta Torres Molina

Ibiza

Tres días seguidos dedicados a los libros. 72 horas de celebración non stop de Sant Jordi. Es lo que vivirá Ibiza a partir del próximo 23 de abril, Día del Libro.

Como ya es habitual, el día 23 de abril, el mismo día de Sant Jordi, Vila se convertirá en la capital de la literatura de la isla. Vara de Rey se llenará con los puestos de libros y rosas, además de con espacios para talleres infantiles y, cómo no, con los autores que han publicado libro en el último año y que se encontrarán con sus lectores en las firmas de libros organizadas tanto por el Ayuntamiento como por las editoriales y librerías.

Noticias relacionadas y más

El viernes 24 la celebración se trasladará a Sant Antoni, cuyo Passeig de ses Fonts concentrará la fiesta, también con puestos de venta de libros y rosas y escritores. Por último, quienes entre semana no hayan podido sumarse a la fiesta, Santa Eulària, la acogerá el sábado 25 de abril. Durante todo el día el paseo de s'Alamera acogerá, como todos los años, las actividades de Sant Jordi.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
  2. Nueva normativa en el 'parking' del Hospital Can Misses de Ibiza: la grúa se llevará los coches tras tres días aparcados
  3. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  4. Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' para discotecas de Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS
  5. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  6. Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: 'No vengo a inventar nada nuevo
  7. Álex Palau y Ainhoa, de Ibiza, llegan a ‘La Isla de las Tentaciones 10’ con cuentas pendientes: “Parece que no ha roto un plato, pero ha roto 300"
  8. Casi 1.400 euros nada más llegar': una trabajadora revela el coste de mudarse de Madrid a Ibiza para la temporada

Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza

Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza

Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026

Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026

Sant Jordi se va de fiesta durante más de tres semanas con 'frita de matances', circo y grandes conciertos

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

Formentera acogerá la presentación de la segunda edición de 'El llenguatge de les ones i altres relats' de Ramon Mayol

De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza

De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza
Tracking Pixel Contents