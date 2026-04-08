Sant Jordi se va de fiesta durante más de tres semanas con 'frita de matances', circo y grandes conciertos

Sant Jordi ya calienta motores para unas fiestas patronales que prometen más de tres semanas de actividad, del 9 de abril al 2 de mayo, con un programa que combina tradición, cultura y mucha animación para todos los públicos. El Ayuntamiento de Sant Josep ha presentado la programación de Sant Jordi 2026, elaborada junto a la Comissió de Festes de Sant Jordi y con la colaboración de numerosas asociaciones y entidades del pueblo.

Entre los grandes reclamos figuran el VI Concurs Interestel·lar de Frita de Matances —‘Sant Jordi Va de Frita’—, el IV Festival de Circ Troba-Circ, el pregón festivo, el día grande del patrón y una intensa agenda musical que incluye el tributo a Estopa, los conciertos de Projecte Mut y Despistaos, además de otras muchas propuestas. El programa llega este año más amplio y diverso que nunca, según destacó la concejala de Fiestas, Isabel Castellar, mientras que el alcalde, Vicente Roig, subrayó el carácter colectivo de unas celebraciones “de todos y para todos”.

El primer gran estallido festivo llegará el sábado 11 de abril, una de las jornadas más intensas del calendario. Desde las 11 horas, la plaza de Sant Jordi acogerá el concurso VI Sant Jordi Va de Frita, con actuaciones durante toda la jornada acompañando a la gastronomía, el Tributo a Estopa ‘Partiendo la Pana’ a las 18 horas y una Millenial Party desde las 20 horas. Ese mismo día arrancará además el IV Festival de Circ Troba-Circ en el CEIP Sant Jordi, con ‘Securitats Service’, de Cia. Tête, a las 19 horas, y ‘Isla’, de Cia. D’Click, a las 20.30 horas.

El domingo 12 de abril seguirá el ambiente festivo con dos nuevas funciones de Troba-Circ en el CEIP Sant Jordi: ‘Cia la finestra’, de Royal Circ, a las 20 horas, y ‘Latas’, de Cia. D’Click, a las 21 horas.

Uno de los momentos más esperados llegará el viernes 17 de abril, con la jornada del pregón de fiestas, a cargo de Toni de Can Ros, con participación del Grup Folklòric Sant Jordi, seguido de los conciertos de Projecte Mut y Groove Garage en la plaza, en una velada acompañada además de torrada popular de sobrassada.

El sábado 18 de abril, la plaza de Sant Jordi se llenará de baile con un taller de bachata a las 19.30 horas, con David y Gabriela, y un acto social para bailar bachata-salsa 50-50 a las 20.30 horas.

El día grande

El jueves 23 de abril, día grande de Sant Jordi, concentrará algunos de los actos más tradicionales y concurridos. Desde las 10 horas habrá puesto de libros gratuitos en el exterior de la biblioteca y taller infantil de flores de papel en el interior. A las 11 horas se celebrarán la misa, la procesión y el desfile de carros en la iglesia parroquial, seguidos a las 13.30 horas por un vermut musical en la plaza de Sant Jordi con Ace of Hearts by Jessica Ros y Adrià Ros. Ya por la tarde, a las 18 horas, llegará el concierto infantil ‘El més gran tresor’, con La Colla Pirata; a las 20 horas, el Petit Cor ofrecerá el espectáculo coral ‘Dancing Queen’; y a las 21 horas, la Ibiza Comedy Band pondrá el broche a la noche.

Las fiestas no aflojarán tampoco el viernes 24 de abril, una jornada que incorpora dos de las novedades más llamativas de esta edición. A las 18 horas se celebrará el desfile del alumnado del curso municipal de corte y confección en la plaza de Sant Jordi. Después, a las 19.30 horas, llegará el I Campionat Mundial de Llançament de Carretó i Espardenya, en categorías infantil y adultos, una de las propuestas más originales y desenfadadas del programa. Y a las 20 horas, la plaza de la iglesia se convertirá en pista de baile con ‘Sa Breix’, definida como una fiesta de glamur payés con música de todos los tiempos.

El sábado 25 de abril volverá a mezclar tradición y música. A las 20.30 horas, la plaza de l’Església acogerá el Festival de folklore, con el Grup Folklòric Sant Jordi y el Esbart Santa Anna de Andorra, y a las 22 horas la fiesta continuará con los conciertos de La Calle y Despistaos en la plaza.

El domingo 26 de abril se representará a las 12 horas la obra ‘El tonto del pueblo’, a cargo de Artes Pavón, en la plaza. Por la tarde, a las 19 horas, ofrecerá un concierto la Banda Municipal de Sant Josep de sa Talaia, y a las 20.45 horas se celebrará un bingo solidario en la plaza de Sant Jordi.

La recta final de las fiestas culminará el sábado 2 de mayo con el tradicional dinar homenatge a les persones majors del poble, cierre habitual de unas celebraciones que volverán a convertir Sant Jordi en un gran punto de encuentro vecinal.