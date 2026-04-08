Premio a quienes de verdad usan el producto de Ibiza en sus recetas: todos los galardonados

Un total de 34 establecimientos y profesionales de Ibiza han recibido un reconocimiento de Ibiza Sabors por apostar por el producto local. En un acto celebrado en el Consell de Ibiza, los galardonados recibieron el premio, destinado a los restaurantes que emplean ingredientes de km0 para sus recetas. También se reconoció a otro tipo de establecimientos y se entregaron cuatro reconocimientos especiales. Aquí están todos.

Reconocimientos especiales

Indicación Geográfica Protegida Vi de la Terra d'Eivissa por su trayectoria como sello de calidad con casi 20 años de recorrido

Maria Guasch Guasch y Juan Luis Ruiz Fernández, de Frutas y Hortalizas María, por más de 40 años como productores de km0

Mariano Riera Riera, de Can Noguera, por más de 50 años como distribuidor de producto local

Restaurantes distinguidos de Ibiza Sabors 2026

Excelencia (más de un 10% de uso de producto local)

Ibiza: Ca n'Alfredo, Sa Nansa, Can Font, La Gaia.

Ca n'Alfredo, Sa Nansa, Can Font, La Gaia. Sant Antoni: Es Gerret, Es Nàutic, Es Ventall, Es Rebost, Can Mussonet, Oleoteca

Es Gerret, Es Nàutic, Es Ventall, Es Rebost, Can Mussonet, Oleoteca Santa Eulària: Can Pau, Pou des Lleó.

Can Pau, Pou des Lleó. Sant Josep: Ca na Sofía, Can Berri Vell.

Ca na Sofía, Can Berri Vell. Sant Joan: Port Balanzat.

Compromiso (entre un 5% y un 10% de uso de producto local

Ibiza : Tierra de Ibiza, S'Essenci, Dnou, Il Gatto e la Volpe.

: Tierra de Ibiza, S'Essenci, Dnou, Il Gatto e la Volpe. Sant Antoni: Zebra, Grill Sant Antoni, Ample 32.

Zebra, Grill Sant Antoni, Ample 32. Santa Eulària: Can Mimosa, Es Terral, Sa Carboneria, Can Caus, Juntos House.

Can Mimosa, Es Terral, Sa Carboneria, Can Caus, Juntos House. Sant Josep: Vadella Beach Bar, Rasca Lobos.

Vadella Beach Bar, Rasca Lobos. Sant Joan: Ses Arcades, Salvia.

Origen (menos de un 5% de producto local)

Ibiza: El Local.

Categoría singular (no son restaurantes, pero consumen producto local en sus elaboraciones)