Todas las novedades en las líneas de autobuses de Ibiza

El pasado 1 de abril Alsa empezó su recorrido como empresa de transporte público principal de la isla y con ello, comenzaron algunas novedades en el servicio que se ofrece a los usuarios de autobús. Entre ellas, hay cambios en las líneas, los precios y los servicios que se ofrecen. En cuanto a los servicios, desde el Consell informan que "los autobuses han de estar geolocalizados y, por tanto, las paradas digitales y a través de la app de Alsa Mobi4U se ha de poder ver el tiempo real que tardará el autobús en pasar. Esto ha de estar disponible en el 100% de los autobuses". No obstante, el Consell precisa que de momento solo el 50% de los autobuses están enviando los datos en vivo, aunque confían en que "en próximos días ya esté implementado en todos los buses, convirtiendo a Ibiza en la única isla del archipiélago con toda su flota geolocalizada".

Uno de los principales cambios es que se puede pagar el billete con tarjeta en los propios autobuses. Algunos usuarios han expresado que la máquina para pagar a veces falla. En este sentido, desde el Consell anuncian que "se ha dado algún caso puntual de que el pago con tarjeta no ha funcionado en algún vehículo, pero han tenido que ser casos muy puntuales, que han de resolverse y Alsa deberá responder por ello".

Sobre la conectividad de las nuevas líneas, explican: "La principal novedad es que se incluye en el nuevo sistema la posibilidad de hacer trasbordo, esto es, la posibilidad de con un billete único hacer cambios de autobús. Este sistema se está implementando aún".

Líneas nuevas

Las líneas diurnas nuevas en Ibiza ciudad son: la UE3 del puerto de es Botafoc al parque Marià Villangómez durante todo el año; la UE9 del puerto de es Botafoc al Port Vell también durante todo el año; y la UE9 del cementerio nuevo al puerto de es Botafoc. Además, fuera de Ibiza ciudad, es nueva la D3 de Sant Antoni hasta Platja d'en Bossa en verano, pasando por Ushuaïa y Sant Rafel durante la tarde y la noche; y en verano se conectará el Port de Sant Miquel con es Canar mediante la línea P8, tres veces al día, pasando por Santa Gertrudis y Santa Eulària.

Las líneas nuevas que conectan con el aeropuerto son la Aero3, que pasa por el aeropuerto, el puerto y la avenida de Isidor Macabich, y la Aero5, que pasa por el aeropuerto, Platja d'en Bossa y ses Figueretes. Las líneas de playas nuevas incluyen la A14, que pasa por Cala Bassa y Platges de Comte, pasando por Cala Tarida hasta Sant Josep en invierno y en verano; la línea P9, de Ibiza a Cala Tarida, que pasa por Sant Josep y Sant Jordi, solo en verano; la P4, entre Platges de Comte y Sant Antoni en verano; la P5, que conecta Cala Bassa con Sant Antoni, también en verano; la P6 de Can Coroner (centro-norte de la isla) a Benirràs en verano; y la P7, entre Cala Salada y Sant Antoni, también en verano.

El mapa que ofrece Alsa en su web de las nuevas líneas que recorren Ibiza. / Alsa

Las líneas nocturnas totalmente nuevas que ofrece Alsa son la N5 y N6, de Sant Jordi a Jesús y de Ibiza a Platja d'en Bossa, respectivamente, los fines de semana durante todo el año; la N7, circular que va de Santa Eulària a Santa Gertrudis, por Sant Llorenç, Sant Miquel y Sant Joan; la D4 que va del puerto de Ibiza a es Canar todos los días durante toda la madrugada de junio a septiembre; y otra nocturna circular, la N3, los fines de semana, de Ibiza a Sant Joan, pero ahora pasando por Santa Gertrudis y por Sant Llorenç, en vez de solo por Sant Llorenç.

Las líneas que ya no existen

El Consell expresa que se "vigilará en próximas semanas que la empresa cumpla con la implementación del nuevo servicio cumpliendo sus compromisos y, una vez el servicio esté en marcha, se trabajará en identificar las carencias que se detecten para plantear los cambios que sean necesarios". El Consell explica que ha habido "mejoras que habían aplicado en los últimos años, que a la entrada en funcionamiento de este servicio no estaban previstas, teniendo en cuenta que los pliegos que rigen el mismo son de 2021". En las líneas que puedan "haber sufrido una merma del servicio", aseguran que "se estudiará caso a caso y, dentro del marco del contrato presente, se incorporarán aquellas mejoras viables, que hagan el servicio más beneficioso para todos".

Una de las líneas que han quitado es la L31 interna de Cala de Bou, que conectaba diversos puntos del barrio. Según destacó el propio alcalde de Sant Josep, Vicent Roig, hace casi dos años, cuando se creó la línea: "Este servicio une dos colegios de Primaria, un instituto, instalaciones deportivas, el centro de mayores, el centro de salud y las oficinas municipales. Es decir, todos los servicios de la administración en Cala de Bou están desde ahora unidos por esta línea 31", como informó este medio.

Además de la interna de Cala de Bou, ya no hay ninguna línea que conecte Sant Josep con Cala d'Hort ni ninguna otra que conecte Cap Martinet con el resto de Vila, como han señalado los usuarios. A su vez, trabajadores denuncian que ya no hay autobuses a primera hora en varias líneas.

Es más barato el billete si se paga con tarjeta

Lo más destacado, en cuanto a los precios, es la diferencia que hay en el pago con tarjeta con respecto al pago con efectivo, es más barato el billete si se abona con tarjeta: supone, aproximadamente, un 30% menos del total. Además, las tarjetas de los usuarios residentes como la de perfil general, plata, dorada y joven permiten coger el autobús gratis, por el momento.

A este respecto, en la web de Alsa constan precios por si algún día "cae la bonificación", informa el Consell: "De momento está garantizado en el presente ejercicio y bonificado al 10, peroro, efectivamente, existen unas tarifas que se han de conocer por si algún día cae la bonificación. En estos momentos no está previsto que caiga y el compromiso es mantenerla en próximos ejercicios", aclaran.

"Cabe recordar que la gratuidad del autobús en la isla de Ibiza fue un anuncio que hizo el presidente Vicent Marí el 8 de agosto de 2022 y que hasta el momento se ha cubierto con presupuesto del Consell de Ibiza y la aportación del Govern balear y del Gobierno de España. La gratuidad implica que, mientras esté en vigor, el coste que tiene el billete está bonificado al 100% para los portadores de esta tarjeta, pero eso no significa que sea gratis. Significa que en cargo a los presupuestos del Consell y del Gobierno de España se cubre el coste", precisa la institución insular.