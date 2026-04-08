Todo listo y casi vendido para los ‘openings’ de las discotecas de Ibiza

Todo listo y casi todo vendido. Las discotecas de la isla ya están preparadas para los ‘openings’ y algunas incluso los han adelantado ya a esta Semana Santa pasada. Los responsables de los grandes clubs de la isla no creen que la guerra en Irán vaya a afectar ni a la afluencia de clientes ni a los precios, durante los próximos meses de la temporada turística.

Llama la atención

Una temporada que ya está casi lanzada a pesar de lo pronto que ha llegado este año y de que puede que este mes de abril sea de transición para muchos negocios. En diferentes zonas de Ibiza ya han abierto buena parte de los comercios, restaurantes y hoteles de temporada y la sensación es que estamos ante una temporada con muchos visitantes, a pesar de la crisis por la guerra de Irán.

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El éxito que están cosechando las visitas guiadas y teatralizadas a diferentes iglesias de Ibiza que coordinan Neus Torres y Miguel Vingut y en las que participan diferentes actores de la isla, las últimas este pasado fin de semana a la de Sant Francesc. En las que es necesaria inscripción previa, las listas se agotan a las pocas horas y las visitas siempre están llenas de público ávido por conocer la historia de los templos.