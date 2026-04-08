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Limpieza

Santa Eulària inicia la limpieza del río y la Font d'en Lluna para mejorar la calidad del agua

Los trabajos incluyen el dragado de sedimentos y la retirada de posidonia para favorecer la renovación del agua y proteger el ecosistema de la laguna

Comenzaron los trabajos de limpieza del río y la laguna de sa Font d’en Lluna en Santa Eulária

Comenzaron los trabajos de limpieza del río y la laguna de sa Font d’en Lluna en Santa Eulária / Ayuntamiento de Santa Eulària

Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Santa Eulària ha puesto en marcha esta semana una nueva intervención de limpieza en el río y la laguna del municipio con el objetivo de mejorar sus condiciones ambientales. La actuación busca favorecer la renovación del agua, evitar su estancamiento y contribuir a la conservación del ecosistema acuático.

Entre las acciones previstas figura la extracción de agua de la Font d'en Lluna, una medida que permitirá acometer el dragado de los sedimentos acumulados en el fondo de la laguna. Después, se procederá a la retirada de la posidonia mediante maquinaria especializada tipo bivalva.

Según la información facilitada, el propósito principal de estos trabajos es prevenir procesos de eutrofización, un fenómeno que deteriora la calidad del agua al provocar su enturbiamiento, reducir los niveles de oxígeno y favorecer la proliferación de algas y microorganismos. Esta situación tiene un impacto directo sobre la biodiversidad y el equilibrio del medio natural.

Trabajadores de Santa Eulária limpiando el río y la laguna de sa Font d’en Lluna

Trabajadores de Santa Eulária limpiando el río y la laguna de sa Font d’en Lluna / Ayuntamiento de Santa Eulària

Beneficios: mejoras en la calidad del agua

La intervención tendrá una duración estimada de entre tres y cuatro días y combinará el uso de maquinaria pesada con actuaciones manuales en caso de que sea necesario. Estas labores se realizan dos veces al año y se desarrollan siguiendo criterios técnicos y ambientales para minimizar su impacto sobre el entorno.

El consistorio señala que, aunque durante la ejecución de los trabajos puede producirse una alteración puntual en la flora y fauna de la laguna, las tareas se llevan a cabo bajo estrictas medidas de precaución. Además, el empleo de maquinaria permite reducir de forma significativa el tiempo de intervención y, con ello, la afección sobre el espacio natural.

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Una vez finalizados los trabajos, se prevé una mejora notable en la calidad del agua gracias al aumento de la oxigenación y a la reducción de materia orgánica. Esta mejora favorecerá tanto la vegetación de ribera como las condiciones de hábitat para la fauna, indican desde el Ayuntamiento.

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