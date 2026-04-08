El precio de la vivienda en Eivissa alcanza en marzo los 7.065 euros por metro cuadrado y marca un nuevo máximo

El precio medio de la vivienda en Eivissa se situó en 7.065 euros por metro cuadrado en marzo de 2026, según los datos publicados por la página oficial 'Idealista', lo que supone un incremento del 1,9% respecto a febrero, un 3,1% más que en diciembre de 2025 y un 8,1% de subida en relación con marzo del año pasado.

Con esta cifra, Eivissa iguala su máximo histórico, fijado también en marzo de 2026, por lo que el mercado residencial del municipio se encuentra en su nivel más alto de la serie. Los datos de marzo reflejan así una nueva subida del precio de la vivienda en Eivissa, con el conjunto del municipio en máximos y con varias de sus zonas situadas también en niveles récord.

Por zonas, Marina Botafoc-Talamanca continúa siendo el área con el precio más elevado, al alcanzar los 8.170 euros por metro cuadrado. En este caso, la variación fue del 0,8% mensual, del 7,8% trimestral y del 11,8% interanual, lo que la sitúa también en su techo histórico.

Datos de la página oficial idealista / Idealista

La mayor subida anual corresponde a Figueretes-Platja d’en Bossa, donde el metro cuadrado se situó en 6.439 euros, tras avanzar un 2,7% en el último mes, un 6,5% en el trimestre y un 16,5% en tasa interanual. También esta zona marca en marzo su valor más alto de la serie.

En Dalt Vila-La Marina, el precio alcanzó los 7.039 euros por metro cuadrado. Aunque en marzo registró un ligero descenso mensual del 0,2%, mantiene una subida del 0,9% trimestral y del 2% anual. Pese a ello, todavía se encuentra un 1% por debajo de su máximo histórico, registrado en junio de 2025, cuando llegó a 7.107 euros por metro cuadrado.

Datos publicados por la página oficial Idealista / Idealista

Por su parte, Centro-S’Eixample-Can Misses cerró marzo con un precio medio de 5.832 euros por metro cuadrado, el más bajo entre las zonas analizadas. Aun así, anotó la mayor subida mensual, con un 3,8%, aunque en el balance trimestral presenta una caída del 0,2%. En comparación con marzo de 2025, el aumento es del 6,7%, y su valor actual se mantiene un 0,7% por debajo del máximo histórico, alcanzado en mayo de 2025.