Vivienda
El precio de la vivienda se dispara un 16,5% en ses Figueretes y Platja d’en Bossa, la mayor subida anual de Ibiza
La variación interanual en esta zona duplica la media del municipio, situada en el 8,1%,
Marina Botafoc-Talamanca se mantiene como la zona más cara
El precio de la vivienda en ses Figueretes y Platja d’en Bossa ha protagonizado en marzo la subida más destacada del municipio de Ibiza en términos interanuales. Según los datos publicados por la página oficial Idealista, el precio del metro cuadrado en esta zona ha aumentado un 16,5% respecto al mismo mes del año anterior, un crecimiento que se sitúa muy por encima de la media del municipio, donde el incremento anual fue del 8,1%. Además, en esta zona el metro cuadrado se ha situado en 6.439 euros, tras avanzar un 2,7% en el último mes y un 6,5% en el trimestre.
La zona de Marina Botafoc-Talamanca continúa siendo el área con el precio más elevado, al alcanzar los 8.170 euros por metro cuadrado. En este caso, la variación fue del 0,8% mensual, del 7,8% trimestral y del 11,8% interanual.
En Dalt Vila-La Marina, el precio ha alcanzado los 7.039 euros por metro cuadrado. Aunque en marzo se ha registrado un ligero descenso mensual del 0,2%, mantiene una subida del 0,9% trimestral y del 2% anual. Pese a ello, todavía se encuentra un 1% por debajo de su máximo histórico, registrado en junio de 2025, cuando llegó a 7.107 euros por metro cuadrado.
Por su parte, Centro-S’Eixample-Can Misses ha cerrado marzo con un precio medio de 5.832 euros por metro cuadrado, el más bajo entre las zonas analizadas. Aun así, se ha notado la mayor subida mensual, con un 3,8%, aunque en el balance trimestral presenta una caída del 0,2%. En comparación con marzo de 2025, el aumento es del 6,7%, y su valor actual se mantiene un 0,7% por debajo del máximo histórico, alcanzado en mayo de 2025.
La situación en el municipio de Ibiza
El precio medio de la vivienda en Ibiza se situó en 7.065 euros por metro cuadrado en marzo de 2026, según los datos publicados por la página Idealista, lo que supone un incremento del 1,9% respecto a febrero, un 3,1% más que en diciembre de 2025 y un 8,1% de subida en relación con marzo del año pasado.
Con esta cifra, Ibiza iguala su máximo histórico, fijado también en marzo de 2026, por lo que el mercado residencial del municipio se encuentra en su nivel más alto de la serie. Los datos de marzo reflejan así una nueva subida del precio de la vivienda en Ibiza, con el conjunto del municipio en máximos y con varias de sus zonas situadas también en niveles récord.
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