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Atención dueños de perros de Ibiza: la policía de Sant Josep advierte de multas de hasta 2.400 euros por incumplir la normativa

Los agentes han puesto ya 11 denuncias y anuncian que intensificarán los controles

Imagen de la publicación de Instagram de la policia local de Sant Josep

Imagen de la publicación de Instagram de la policia local de Sant Josep / Instagram @policialocalsantjosep

Redacción Ibiza

La Policía Local de Sant Josep ha informado, a través de una publicación difundida en su cuenta de Instagram, de que ha interpuesto 11 denuncias durante su última campaña de control sobre el paseo de animales de compañía.

En el mensaje, publicado bajo el lema "convivir también es cuidar", el cuerpo policial señala que sigue trabajando "para mejorar la convivencia en nuestros espacios públicos" y avanza que intensificará los controles "hasta conseguir un uso adecuado de los entornos comunitarios".

Según recoge la publicación, la Policía Local subraya que "la gran mayoría de propietarios actúa con responsabilidad", aunque advierte de que todavía se detectan conductas que afectan a la convivencia. En este sentido, recuerda varias obligaciones vinculadas a la tenencia de animales cuando éstos están en la vía pública: recoger siempre los excrementos, llevar al perro atado, que los perros potencialmente peligrosos lleven bozal y respetar las zonas donde no está permitida la presencia de animales, como las playas.

Multas hasta de 750 euros

Asimismo, la publicación detalla las sanciones contempladas en la normativa vigente. En concreto, indica que no llevar al animal con correa puede suponer multas de hasta 750 euros, la misma cuantía que no recoger excrementos; llevar animales a playas no autorizadas puede acarrear sanciones de hasta 1.500 euros, y no usar bozal en perros potencialmente peligrosos puede derivar en multas de hasta 2.400 euros.

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La Policía Local de Sant Josep añade en su mensaje que estas normas "no son solo obligaciones legales, sino una forma de respetarnos entre vecinos y vecinas", y concluye "Cuidar de nuestras mascotas también es cuidar de nuestro municipio". El cuerpo municipal asegura, además, que seguirá informando y trabajando "para una convivencia más cívica, limpia y segura".

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