Los hoteles de Ibiza esperan una "magnífica" temporada a pesar de la "incertidumbre total" por la guerra en Oriente Medio

Las reservas en el sector hotelero de Ibiza apuntan por ahora a los niveles habituales del arranque de la temporada. Así lo resume Manuel Sendino, gerente de la Federación Empresarial Hotelera de Ibiza y Formentera (Fehif), al señalar que las booking list muestran por ahora valores "normales". "Hay unos meses o quincenas mejor vendidas que otros, pero en general todo es bastante tranquilizante", afirma. En la misma línea se pronuncian desde Palladium Hotel Group, que apunta que "las previsiones son magníficas", y desde Concept Hotel Group, que ya cuenta con muchas reservas para un verano que prevé que será "bueno".

Este es el pronóstico a pesar de un contexto geopolítico que el sector observa con cautela. El conflicto en Oriente Medio genera una "incertidumbre total", recuerda Sendino. La inquietud responde a los posibles efectos económicos derivados del conflicto: desde Fehif y la Pimeef han advertido de que el encarecimiento de la energía puede trasladarse a los precios generales en los países emisores de turistas y condicionar sus decisiones cuando lleguen las vacaciones. También lo ha reiterado en varias ocasiones José Luis Benítez, director de relaciones institucionales del grupo Palladium y gerente de la Asociación Ocio de Ibiza, ante la posibilidad de que la subida de los precios de los carburantes influya en el coste de los vuelos.

Pese a ello, los últimos datos del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) apuntan a que Ibiza se consolida como uno de los destinos preferentes para los viajeros internacionales, después de que las búsquedas de vuelos a Ibiza se dispararan un 67% en marzo. A ello se suma el comportamiento registrado durante esta Semana Santa, que, pese a caer antes que la del año pasado, ha dejado niveles de ocupación cercanos al 80% en los establecimientos abiertos. Sendino apunta que este año se ha tratado del 12% de la planta hotelera de la isla: "La Semana Santa depende mucho de la meteorología y ha sido buena, pero no excelente. Cuando viene tan adelantada, aún es más difícil", recuerda.

"Lo bueno empieza en diez días"

Sendino apunta al 1 de mayo como fecha del "comienzo ordinario de la temporada", e indica que "las reservas van bien" para entonces. Por su parte, Benítez apunta que a pesar de que la Semana Santa haya sido "un poco peor que el año pasado" por caer antes y "no tener todavía la oferta complementaria abierta", los resultados no han sido malos para los establecimientos hoteleros.

El grupo Palladium, el segundo hotelero con más camas en la isla, tenía abiertos dos alojamientos del total que tiene en Ibiza. Uno de ellos era el Grand Palladium Select Palace, en Platja d'en Bossa, que tuvo ocupación al 80%. El otro fue el Palladium Hotel Cala Llonga, con una ocupación del 75%. Ambos son hoteles con oferta de todo incluido y los turistas se han quedado "unos cuatro días de media". Benítez señala que ha predominado el cliente nacional junto al inglés y concluye que "lo bueno empieza en unos diez días".

Se considera así porque el próximo 24 de abril empiezan las aperturas de las discotecas y entre esa fecha y el 1 de mayo abrirán el resto de hoteles que aún no lo han hecho. Justo este lunes Benítez explicó a Diario de Ibiza —como gerente de Ocio de Ibiza— que ante la incertidumbre del conflicto en Oriente Medio, ya está "casi todo vendido" para los openings y que se espera una temporada "muy similar" a la anterior.

Un cliente "supermezclado"

También comparte el diagnóstico Diego Calvo, fundador de Concept Hotel Group. La cadena abrió cinco de sus ocho hoteles el pasado 2 de abril y contaba con un 70% de las reservas hechas más de un mes antes. “El resto se han hecho en los últimos 30 días”, explica, e indica que, en su caso, considera que esta Semana Santa ha ido “igual o un poco mejor” que la anterior.

Lo afirma porque el pasado sábado tuvieron "lleno en cuatro de los cinco hoteles" operativos. “Siempre intentamos abrir durante el mes de abril para ir rodando con el personal y ofrecer el mayor tiempo de trabajo, no solo por la ocupación, que al no estar todo el mundo abierto también nos viene bien”, valora. De este modo, indica que el origen de los clientes que se han hospedado en los diferentes hoteles ha sido muy diverso: “Ha sido supermezclado. Ha habido cliente nacional, pero también europeo. Ha habido público francés, inglés, alemán o italiano”.

Este público estaba compuesto principalmente por parejas o grupos de amigos, ya que Calvo recuerda que solo uno de sus establecimientos, el Mongibello en Santa Eulària, acepta niños a partir de los once años, además de que ninguno de los hoteles del grupo tiene oferta de todo incluido. En cuanto al tiempo medio de estancia, indica que también ha habido variedad: tanto estancias largas, de toda la semana, como de días puntuales.

“Abrir antes nos permite tener más parte del pastel”, insiste Calvo, antes de añadir que los tres hoteles de la cadena que quedan por abrir esta temporada — Romeo's, Grand Paradiso y Los Felices— lo harán entre el 15 y el 20 de abril. “Ahora tenemos que trabajar más los vacíos de las próximas semanas, pero tendremos un muy buen mes de abril”, concluye.