Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

A partir del 24 de abril, las discotecas de Ibiza darán el pistoletazo de salida a la temporada de 2026, con aperturas en Pacha, Hï, Ushuaïa, [UNVRS] y Amnesia

Gente abarrotando la discoteca UNVRS en una fiesta del pasado verano.

Gente abarrotando la discoteca UNVRS en una fiesta del pasado verano.

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

La temporada 2026 en Ibiza arranca con fuerza. Todas las grandes discotecas ya han anunciado sus openings, con line-ups de renombre y propuestas únicas. Aquí tienes un resumen organizado por fecha y club para que planifiques tus primeras noches en la isla:

Viernes 24 de abril – Pacha Ibiza

Opening Weekend: Día 1

  • Artista principal: Marco Carola (tech-house)
  • Otros artistas: Vintage Culture, GORDO, Frank Storm

Sábado 25 de abril – Pacha Ibiza

Opening Weekend: Día 2

  • Artistas destacados: Blond:ish, Solomun, Angel Linde

Sábado 25 de abril – Hï Ibiza

Opening oficial

  • Theatre: East End Dubs, Ewan McVicar, Joseph Capriati, OMRI., Rossi., Skepta, The Martinez Brothers
  • Club: DJ Gigola, Indira Paganotto, Natalia Roth, Patrick Mason, VTSS
  • Wild Corner: Dan Shake, Delilah, Melon Bomb

Domingo 26 de abril – Ushuaïa Ibiza

Primer opening en domingo

  • Artistas destacados: Francis Mercier, HUGEL, Kaz James, MËSTIZA, MoBlack, PAUZA

Domingo 26 de abril – [UNVRS]

Segunda temporada: exploración

  • Main Room: Black Coffee, CamelPhat, Carl Cox, Deer Jade, Miss Monique, Paco Osuna

Sábado 9 de mayo – Amnesia Ibiza

Opening party: celebración de medio siglo

  • Terraza: Caal, Ceri, Enzo Siragusa, Fleur Shore, Joseph Capriati, Josh Baker, Luke Dean, Mar-T, Marco Faraone, Max Dean, Seth Troxler
  • Main Room: 999999999, Amelie Lens, Alan Fitzpatrick, Fátima Hajji, Luca Donzelli, Luxi Villar

  1. Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
  2. Nueva normativa en el 'parking' del Hospital Can Misses de Ibiza: la grúa se llevará los coches tras tres días aparcados
  3. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  4. Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' para discotecas de Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS
  5. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  6. Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: 'No vengo a inventar nada nuevo
  7. Álex Palau y Ainhoa, de Ibiza, llegan a ‘La Isla de las Tentaciones 10’ con cuentas pendientes: “Parece que no ha roto un plato, pero ha roto 300"
  8. Casi 1.400 euros nada más llegar': una trabajadora revela el coste de mudarse de Madrid a Ibiza para la temporada

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Sant Jordi en Ibiza: maratón de tres días dedicados a los libros y las rosas

Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas

Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

Formentera acogerá la presentación de la segunda edición de 'El llenguatge de les ones i altres relats' de Ramon Mayol

De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza

De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza

Más de medio centenar de artistas se darán cita en el Fantasía Ibiza Festival, que celebra su cuarta edición en mayo

Más de medio centenar de artistas se darán cita en el Fantasía Ibiza Festival, que celebra su cuarta edición en mayo

Una joven denuncia cómo perdió 1.000 euros al alquilar una habitación en Ibiza: "Desapareció después del pago"

'Running', caviar, juegos de cartas y abrazos "del abuelito": las vacaciones de Semana Santa de María Monfort Matutes en Ibiza

'Running', caviar, juegos de cartas y abrazos "del abuelito": las vacaciones de Semana Santa de María Monfort Matutes en Ibiza
