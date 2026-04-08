OFERTA MARZO
Discotecas
Guía de 'openings' de discotecas en Ibiza 2026: fechas, clubs y artistas
A partir del 24 de abril, las discotecas de Ibiza darán el pistoletazo de salida a la temporada de 2026, con aperturas en Pacha, Hï, Ushuaïa, [UNVRS] y Amnesia
La temporada 2026 en Ibiza arranca con fuerza. Todas las grandes discotecas ya han anunciado sus openings, con line-ups de renombre y propuestas únicas. Aquí tienes un resumen organizado por fecha y club para que planifiques tus primeras noches en la isla:
Viernes 24 de abril – Pacha Ibiza
Opening Weekend: Día 1
- Artista principal: Marco Carola (tech-house)
- Otros artistas: Vintage Culture, GORDO, Frank Storm
Sábado 25 de abril – Pacha Ibiza
Opening Weekend: Día 2
- Artistas destacados: Blond:ish, Solomun, Angel Linde
Sábado 25 de abril – Hï Ibiza
Opening oficial
- Theatre: East End Dubs, Ewan McVicar, Joseph Capriati, OMRI., Rossi., Skepta, The Martinez Brothers
- Club: DJ Gigola, Indira Paganotto, Natalia Roth, Patrick Mason, VTSS
- Wild Corner: Dan Shake, Delilah, Melon Bomb
Domingo 26 de abril – Ushuaïa Ibiza
Primer opening en domingo
- Artistas destacados: Francis Mercier, HUGEL, Kaz James, MËSTIZA, MoBlack, PAUZA
Domingo 26 de abril – [UNVRS]
Segunda temporada: exploración
- Main Room: Black Coffee, CamelPhat, Carl Cox, Deer Jade, Miss Monique, Paco Osuna
Sábado 9 de mayo – Amnesia Ibiza
Opening party: celebración de medio siglo
- Terraza: Caal, Ceri, Enzo Siragusa, Fleur Shore, Joseph Capriati, Josh Baker, Luke Dean, Mar-T, Marco Faraone, Max Dean, Seth Troxler
- Main Room: 999999999, Amelie Lens, Alan Fitzpatrick, Fátima Hajji, Luca Donzelli, Luxi Villar
