Miguel Tur, presidente de Restauración: "Escoger producto local es cuidar en ADN de Ibiza"

"Este año hemos establecido las bases, pero en dos o tres años esperamos ver resultados significativos". El presidente de Restauración de la Petita i Mitjana Empresa d'Eivissa i Formentera (Pimeef), Miguel Tur, muestra su deseo, durante la entrega de reconocimientos y distinciones de Ibiza Sabors 2026, de que la nueva marca impulsada por el Consell de Ibiza, en colaboración con establecimientos y actores del sector agroalimentario adheridos a Pimeef para la promoción de productos locales y de kilómetro cero, tenga un impacto positivo antes de 2028.

Ibiza Sabors, anteriormente denominada Sabors d'Eivissa, cambió de nombre el pasado mes de enero al modificarse la estrategia comunicativa. Aprovechando esta circunstancia, Tur habla sobre algunos de los objetivos que persigue esta iniciativa: "Nuestra misión es que los clientes de los establecimientos de Ibiza, tanto turistas como residentes en la isla, apuesten por los productos locales y de kilómetro cero. Al final, lo que estamos haciendo con el reconocimiento de Ibiza Sabors es cuidar el ADN de la isla, ya que lo que se ofrece es la esencia de nuestra tierra".

Fotografía conjunta de los premiados en Ibiza Sabors 2026. / J.A. Riera

Cabe recordar que el nuevo modelo de Ibiza Sabors se basa en la creación de un sello de calidad y en la generación de sinergias entre productores, distribuidores y restauradores, con el propósito de incrementar el uso de producto local. Entre las principales novedades figura la implantación de tres niveles —Origen, Compromiso y Excelencia—, que distinguen a los establecimientos en función de su grado de compromiso con el producto local.

En la categoría Excelencia, que agrupa a los establecimientos con un porcentaje superior al 10% de uso de productos locales, se ha distinguido a 15 restaurantes. En la de Compromiso, en la que se incluyen los establecimientos que utilizan entre un 5% y un 10% de producto local, se ha premiado a otros 15 negocios. Por último, en la de Origen, que engloba a los locales con menos de un 5% de uso de producto local, solo se ha distinguido a uno.

También se suma la categoría Singular, dirigida a locales que, a pesar de no ser restaurantes, incorporan producto local en sus elaboraciones y en la que han sido distinguidos dos negocios. Con ello, suman 34 restaurantes y establecimientos que reciben el sello distintivo de Ibiza Sabors por su compromiso con el producto local.

Entrega de reconocimientos especiales

A ello se suma la entrega de varios reconocimientos especiales: a Maria Guasch Guasch y Juan Luis Ruiz Fernández, de Frutas y Hortalizas Maria, por sus más de 40 años como productores de kilómetro cero; a Mariano Riera Riera, de Forn Can Noguera, por una trayectoria de más de 50 años como distribuidor de producto local; y a la Indicación Geográfica Protegida Vi de la Terra d’Eivissa, por su trayectoria como sello de calidad, con casi 20 años de recorrido. En relación con este último, lo recoge David Lorenzo, de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Ibiza.

Asistentes al acto en la sala de plenos del Consell de Ibiza. / J.A. Riera

Durante el acto, Tur lanza un deseo: "Espero que este proyecto, en el que estamos muy orgullosos de lo que se está haciendo, funcione y vaya bien a partir de ahora". Tur agrega: "Aquellos que cuentan con estos distintivos y reconocimientos deben ser un símbolo de diferenciación significativo en relación con aquellos espacios que no la tienen y que debe mostrar que vale la pena obtenerlo".

Al hablar sobre los comercios que cuentan con este sello de calidad, "que reconoce la labor de ciertos negocios", advierte sobre el papel que deben cumplir en este sentido: "Esto conlleva implícitamente una responsabilidad. Además, debemos creer que vale la pena apostar por este tipo de productos".

"La base debe ser cualitativa, aunque también debe tener un fin cuantitativo"

Durante la ceremonia, celebrada este miércoles, 8 de abril, en la sala de plenos del Consell de Ibiza, Tur habla sobre la importancia de sacar adelante un proyecto que "valga la pena". Para ello, indica: "La base debe ser cualitativa, aunque también debe tener un fin cuantitativo, en un contexto en el que cada vez es más difícil conseguirlo. Pero hay que intentar incrementar las ventas y hacerlo de manera más sostenible".

El presidente de Restauración de Pimeef, Miguel Tur, toma la palabra en la ceremonia. / J.A. Riera

Por su parte, el presidente del Consell de Ibiza, Vicent Marí, destaca que esta iniciativa supone "un paso más" para seguir impulsando "Ibiza Sabors, nuestra gastronomía y la calidad del producto local". Además, habla de la importancia del sector primario y de la restauración, al asegurar que "el paisaje, la tradición y el territorio productivo se mantienen vivos gracias a los agricultores, ganaderos, pescadores y restauradores". En este sentido, subraya que los distintivos permiten identificar "de manera clara" a los establecimientos que apuestan por el kilómetro cero y reforzar la confianza del consumidor.