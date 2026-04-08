Formentera acogerá la presentación de la segunda edición de 'El llenguatge de les ones i altres relats' de Ramon Mayol

Formentera será la próxima parada del recorrido literario de 'El llenguatge de les ones i altres relats', de Ramon Mayol, con la presentación este jueves 9 de abril de la segunda edición de la obra. El acto, impulsado por Edicions Aïllades y organizado por la Comissió de Festes de Santa Maria, acercará a la isla un libro renovado y ampliado que revisita y reordena los materiales del primer volumen de cuentos del autor, 'Vintidotze'.

"La nueva edición consolida la trayectoria de Mayol dentro de la narrativa breve contemporánea del archipiélago", indican desde la editorial. En sus relatos, el autor construye personajes frágiles, dignos y desconcertados, situados en una Ibiza que se mueve entre el recuerdo y la herida, entre la naturaleza y la presión especulativa, y entre el mito y la realidad cotidiana.

Una mirada literaria entre ironía, ternura y crítica

'El llenguatge de les ones i altres relats' "confirma a Ramon Mayol como un narrador capaz de combinar ironía, ternura y denuncia con una prosa fresca y musical". En el prólogo, Josep Maria Nadal Suau subraya "su capacidad para cerrar los relatos con giros finales que no solo sorprenden, sino que resignifican el conjunto de lo leído".

La cita de Formentera contará con la participación de la poeta Neus Costa Mayans, que ofrecerá una lectura personal de la obra, "conectando memoria, territorio y la mirada crítica que atraviesa los textos". La presentación del libro correrá a cargo de la filóloga Marcela Friederichs.

La publicación incorpora también fotografías de Joaquim Seguí, "que aportan al libro un universo visual de gran fuerza poética y profundidad simbólica". En el prólogo fotográfico, Jorge Morales "destaca la mirada poética y el posicionamiento ético del fotógrafo, capaz de convertir cada imagen en un espacio de resistencia, contemplación e intensidad narrativa".

Edicions Aïllades y un recorrido que sigue creciendo

La obra de Ramon Mayol también ha tenido proyección internacional a través de 'Balearen', el volumen publicado en alemán por la editorial Wieser dentro de la colección Europa Erlesen. Esta publicación, con una tirada inicial de 25.000 ejemplares, está dedicada a las costumbres, las tradiciones y la realidad del archipiélago balear. La antología incluye los relatos 'Com un llum' y 'El llenguatge de les ones', ambos firmados por Mayol, "que aportan una mirada personal sobre las tradiciones y realidades de las Islas Baleares".

Con sede en Ibiza y una línea editorial centrada en la literatura catalana de las Islas, la memoria cultural y la creación contemporánea, Edicions Aïllades mantiene una apuesta por autores y autoras vinculados al territorio, la lengua y la identidad mediterránea, afirma la eitorial.Tras pasar por Menorca, Mallorca e Ibiza, esta nueva edición llega ahora a Formentera antes de continuar su itinerario literario hacia Barcelona y Valencia.