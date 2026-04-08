La Festa dels Majors regresa este sábado al Recinto Ferial de Ibiza con baile, teatro, exhibiciones y una charla sobre la miel

El Recinto Ferial de Ibiza acogerá este sábado 11 de abril la cuarta edición de la Festa dels Majors, una cita organizada por el Consell de Ibiza que volverá a reunir a las asociaciones y clubes de mayores de toda la isla en una jornada pensada para compartir actividades culturales, deportivas y lúdicas en un ambiente festivo y de convivencia.

La celebración se desarrollará en horario de 10 a 18.30 horas y contará también con la colaboración de los cinco ayuntamientos de la isla, consolidándose como una de las convocatorias anuales de referencia para el colectivo de personas mayores en Ibiza.

La jornada comenzará a las 10 horas con la inauguración oficial y continuará con distintas actuaciones de ball pagès, a cargo de la Federació de Colles de Ball Pagès, además de varias muestras de canto coral con participación de diferentes asociaciones. A lo largo de la mañana también se sucederán actividades de baile en línea, actuaciones de clubes de mayores y la representación teatral ‘Es café caleta fa miracles’, a cargo de la Associació de Majors de Sant Agustí.

Como una de las principales novedades de esta edición, el programa incluye una charla divulgativa sobre la miel con degustación, titulada ‘Les caseres tradicionals d’Eivissa, un bé patrimonial singular’, que se celebrará entre las 12 y las 13 horas y será impartida por Vicent Marí. La propuesta pondrá el foco en el valor patrimonial de las tradicionales caseras ibicencas.

Comida de hermandad

A las 14 horas tendrá lugar el tradicional dinar de germanor, uno de los momentos centrales de la jornada. Ya por la tarde, la programación continuará con sesiones de gimnasia a través del baile, nuevas exhibiciones de baile en línea y actuaciones de distintas asociaciones de mayores de la isla, con estilos como el country, el mambo o el baile español.

Además, durante todo el día habrá una exhibición de tir amb bassetja a cargo del Club JASA, mientras que el ambiente festivo estará animado por Pageses Emprenyades.

Con esta iniciativa, el Consell busca ofrecer a las personas mayores un espacio de encuentro, convivencia y participación activa, al tiempo que reivindica su papel fundamental dentro de la sociedad y fomenta un envejecimiento activo y saludable. La institución insular anima a todas las personas mayores de Ibiza a sumarse a una jornada que, año tras año, reúne a centenares de participantes en un ambiente de celebración compartida.