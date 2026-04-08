El Fantasía Ibiza Festival regresa para transformar Ibiza con tres días de arte local e internacional

El Fantasía Ibiza Festival (FIF) celebrará del 29 al 31 de mayo su cuarta edición, consolidado como una de las citas culturales más singulares de la isla. El festival volverá a convertir el centro histórico de Ibiza en un gran escenario al aire libre con una propuesta que reúne arte local e internacional y que reivindica la vertiente más creativa de la isla.

Con el apoyo del Ayuntamiento de Ibiza y del Consell, además de distintas marcas y donantes vinculados al proyecto, el FIF mantiene la línea con la que nace: apostar por una cultura accesible, participativa y viva, desarrollada en el espacio público y pensada para que el público forme parte activa de la experiencia.

Durante tres días, espacios como Vara de Rey, la Plaza del Parque y, como novedad este año, el Baluarte de Santa Llúcia, acogerán una programación que combinará música en directo, arte urbano, danza, performance e instalaciones. El objetivo es construir un recorrido artístico que transforme la ciudad en un lienzo colectivo y convierta la cultura en una experiencia compartida.

Bajo el lema "Agua y Gratitud", el festival volverá a impulsar el arte como herramienta de reflexión contemporánea. En esta edición, además, colabora con iniciativas como la ONG 'Creatives for the Planet', reforzando su compromiso con la conciencia social y medioambiental a través de la creación artística. La fundadora y directora del festival, Lucia Barbiero, subraya que el FIF busca crear "un entorno donde la creatividad es protagonista y la participación es clave".

Imagen del Ibiza Fantasía Festival del año 2025 / Vicent Mari

Novedades de la edición 2026

La edición de este año reunirá a más de medio centenar de artistas. Entre ellos figuran más de 40 pintores que actuarán en directo, con nombres como Anna Laurini, una de las artistas urbanas contemporáneas de Londres; el artista outsider Jaime Ferrer Morado; y Elena Huercanos, con sus pinturas sobre seda inspiradas en el tema de esta cuarta edición. También habrá puestos de 'upcycling', así como talleres abiertos al público con participación de personas con déficit.

En el apartado musical y escénico, el cartel contará con artistas locales como Ángel de La Llave, Juan Pablo Pellicer, Tamara Hernández Shalá, el grupo Beset y la propuesta de danza contemporánea Areal Moon, a cargo de las ibicencas María Lozano y Adriana Casanovas, entre otros.

El Festival Ibiza Fantasía en su edición 2025 en el parque Reina Sofia / Vicent Mari

El festival también pondrá el foco en el talento contemporáneo a través de su imagen oficial. El cartel de esta edición ha sido seleccionado mediante un concurso convocado por la propia organización y la obra ganadora ha sido "Campo Neuronal II", de la artista ibicenca surrealista Danchú. Durante el evento también podrán verse los originales del segundo finalista, Ángel Naves, afincado en Ibiza y encargado además de un 'live painting' de gran formato, y de la tercera finalista, Rozkolora, de Barcelona.

El festival amplía su programación e incorpora el cine

Como novedad destacada, el FIF incorporará por primera vez el cine a su programación con la integración del fin de semana de clausura de los Ray of Light Awards (ROLA), una plataforma cultural que reúne a cineastas, músicos, creadores y pensadores y que culmina en una ceremonia anual de performances y entrega de reconocimientos. Esta iniciativa surge por impulso de amigos y colegas del actor Ray Stevenson, fallecido en 2023, para rendirle un homenaje anual en Ibiza, y ha sido continuada por su esposa, Elisabetta Caraccia.