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Empieza la temporada y las limpiezas de casas en Cala de Bou

Empieza la temporada y las limpiezas de casas en Cala de Bou | S. G. C.

Empieza la temporada y las limpiezas de casas en Cala de Bou | S. G. C.

Colchones, cartones, maderas y otros residuos voluminosos se amontonan junto a los contenedores de vidrio y envases, en una imagen captada esta Semana Santa en la calle Navarra, esquina con la calle Madrid, de Cala de Bou. La acumulación de basura de gran tamaño dificulta el uso normal de los puntos de reciclaje y degrada el entorno.

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