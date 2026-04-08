OFERTA MARZO
El álbum
Empieza la temporada y las limpiezas de casas en Cala de Bou
Colchones, cartones, maderas y otros residuos voluminosos se amontonan junto a los contenedores de vidrio y envases, en una imagen captada esta Semana Santa en la calle Navarra, esquina con la calle Madrid, de Cala de Bou. La acumulación de basura de gran tamaño dificulta el uso normal de los puntos de reciclaje y degrada el entorno.
- El asentamiento más grande de Ibiza empieza a extinguirse: «A los saharauis nunca nos han dado derechos en España»
- Accidente en Ibiza: un autobús y dos coches colisionan en el cruce de los Cazadores
- Llega la XVII Fira d’Estocs de primavera a Santa Eulària: moda, música y descuentos
- Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
- Vivienda en Ibiza: Desahuciada de la casa de su suegra tras romperse la relación con su hijo
- Santa Eulària lanza en Ibiza un curso gratis con título oficial para trabajar con niños y jóvenes
- En Corona las cosas salen entre todos. Hacemos piña': el Consell reconoce a los vecinos por mantener vivas sus tradiciones
- He sufrido muchísimo, he llorado un montón': la dj de Ibiza BJones muestra desde el hospital su lucha contra el cáncer