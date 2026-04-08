¿Quieres trabajar con Dabiz Muñoz en Ibiza? El chef busca personal de cocina, sala y barra para su restaurante en Platja d'en Bossa

"Si quieres crecer, aprender y vivir una experiencia única en uno de los destinos más vibrantes del mundo... Este es tu sitio", anuncia la página web de Palladium Talent, que ofrece varios puestos de trabajo para el restaurante StreetXO Ibiza de Dabiz Muñoz.

El establecimiento se localizará en el complejo de Platja d'en Bossa que ya se empieza a conocer como la milla de oro gastronómica de Ibiza. El restaurante que lleva más tiempo en esta zona es Sublimotion del chef Paco Roncero, al que el año pasado se sumó el Hell's Kitcken de Gordon Ramsay, restaurante que se convirtió el primero de la cadena en Europa. Además, el pasado febrero se conoció que el chef Dani García abrirá Leña en el nuevo proyecto The Site de Palladium en esta zona.

Personal de cocina, de sala y de bares

StreetXO se encontrará en el hotel The Unexpected y abrirá esta temporada, según anunció Muñoz en una publicación en su cuenta de Instagram el pasado mes de enero. Para tener todo preparado, la marca que integra el establecimiento ha empezado la búsqueda de personal en diferentes áreas.

Según aparece en la web de Palladium Talent y republicó el perfil en Instagram del local de UniverXO en Ibiza, se requiere personal de cocina, de sala y de bares. "Si eres una persona dinámica, orientada al cliente y con ganas de formar parte de un equipo multicultural y en expansión, ¡Queremos conocerte!", reza la publicación.

Las personas interesadas tendrán que rellenar un formulario que se encuentra en la misma página web y cargar su currículum. Para completarlo, el usuario se tiene que registrar con un correo electrónico y contraseña, aportar su número de teléfono y marcar las fechas en las que está disponible. Tendrá que responder a la pregunta de por qué le interesa esta oferta, si dispone de residencia en Ibiza, y cuál es su experiencia en el sector.

Al completar esta información, el usuario puede seleccionar si quiere que se tenga en cuenta su candidatura para cualquier proceso de selección de la empresa en todo el mundo, en su país de residencia o solo en este proceso.

Servicio de sala, barra o cocina en un equipo "dinámico"

Las funciones y tareas principales del puesto son de servicio de sala y barra o servicio de cocina y, a cambio del "compromiso y motivación" del usuario, se ofrecen una serie de condiciones. La primera de ellas supone unirse a Palladium Hotel Group "empresa española con presencia internacional en pleno proceso de expansión, que ha sido reconocida por sexto año consecutivo como Top Employer en España, Italia, México, República Dominicana, Brasil y Jamaica".

Por otro lado, ofrece una "política salarial competitiva, contratación fijo-discontinua y estabilidad laboral". Además, la web apunta que se ofrecen planes de formación para incentivar las posibilidades de desarrollo y crecimiento del personal. También se señala que el equipo será "dinámico, multicultural, con mentalidad ganadora y que cuenta con grandes profesionales del sector hotelero".

Formar parte del equipo de The Unexpected también proporciona "descuentos en hoteles del grupo y otras empresas asociadas a través de PHG Benefits Club", destacan.