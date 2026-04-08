Transporte público
De 1 euro a 5,60, la diferencia de las nuevas tarifas del bus al aeropuerto desde diferentes puntos de Ibiza
Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús tiene distintos precios según la zona y la forma en que se pague
Ir al aeropuerto de Ibiza en las nuevas líneas de bus tendrá un precio distinto según desde dónde se coja el autobús y cómo se pague el billete. Las tarifas especiales ya fijan cuánto cuesta el trayecto desde zonas como Sant Antoni, Santa Eulària, es Canar, Platja d’en Bossa, ses Figueretes o el Cetis.
La opción más barata es usar la tarjeta monedero, especialmente en su modalidad plata. En cambio, pagar en metálico es la alternativa más cara en todas las líneas.
Explicación de cada tipo de tarifa
· Tarjeta monedero (General/Plata): tarjetas para residentes de Ibiza.
- Tarjeta o QR: tarifa aplicada para pago con tarjeta en el bus o QR adquirido en web alsaibiza.es, app Mobi4U de Alsa, taquillas o máquinas de autoventa.
- Metálico: tarifa aplicada para pago en efectivo.
- Tarjetas especiales (Joven/Dorada): tarjetas para residentes de la isla de Ibiza.
Cuánto cuesta ir al aeropuerto según la línea
Estas son las tarifas especiales para viajar al aeropuerto desde distintos puntos de Ibiza:
AERO 1: desde Sa Casilla y Can Verger hasta el aeropuerto
El trayecto cuesta 2 euros con tarjeta monedero general y 1 euro con tarjeta plata. Si se paga con tarjeta o QR, el precio sube a 3,50 euros. En metálico, el billete cuesta 4,90 euros.
AERO 1: desde sa Can Raialet y Sant Antoni hasta el aeropuerto
En este tramo, el precio es de 2 euros con tarjeta monedero general y 1 euro con tarjeta plata. El billete sencillo con tarjeta o QR cuesta 4 euros, mientras que en metálico asciende a 5,60 euros.
AERO 2: desde es Tabaquet-Cetis hasta el aeropuerto
El viaje cuesta 1,20 euros con tarjeta monedero general y 0,60 euros con tarjeta plata. Con tarjeta o QR, el billete es de 3,50 euros. En metálico, sube a 4,90 euros.
AERO 3: desde Isidor Macabich/Port hasta el aeropuerto
Los precios son los mismos que en la AERO 2. El trayecto cuesta 1,20 euros con tarjeta monedero general, 0,60 euros con tarjeta plata, 3,50 euros con tarjeta o QR y 4,90 euros en metálico.
AERO 4: desde es Canar y Santa Eulària hasta el aeropuerto
Ir al aeropuerto desde este recorrido cuesta 2 euros con tarjeta monedero general y 1 euro con tarjeta plata. El billete sencillo vale 4 euros con tarjeta o QR y 5,60 euros en metálico.
AERO 5: desde Platja d’en Bossa y Figueretes hasta el aeropuerto
El precio es de 2 euros con tarjeta monedero general y 1 euro con tarjeta plata. Si se paga con tarjeta o QR, el viaje cuesta 3,50 euros. En metálico, son 4,90 euros.
Qué opción sale más barata
La tarifa más baja para llegar al aeropuerto está en las líneas AERO 2 y AERO 3, en las que el trayecto cuesta solo 0,60 euros con tarjeta monedero plata.
Después aparecen varios recorridos por 1 euro con tarjeta plata, como los de la AERO 1, la AERO 4 y la AERO 5.
Cuándo se paga más
Los trayectos más caros son los de la AERO 1 desde sa Can Raialet y Sant Antoni, y los de la AERO 4 desde es Canar y Santa Eulària. En ambos casos, pagar en metálico cuesta 5,60 euros.
La diferencia entre pagar con tarjeta o en efectivo
La tabla deja claro que usar tarjeta monedero reduce mucho el precio frente al billete sencillo. También pagar con tarjeta o QR resulta más barato que hacerlo en metálico.
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