Música
Concierto en Ibiza: la Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa interpretará obras de Sibelius, Copland, Rachmaninoff, Massenet, Fauré y Ravel
Las entradas saldrán a la venta el 13 de abril en la página web del Ayuntamiento de Ibiza a 10 euros
La Orquestra Simfònica Ciutat d'Eivissa ofrecerá el 19 de abril, a las 18 horas, en Can Ventosa, el concierto 'L'Orquestra Simfònica i els seus solistes, de J. Massenet a A. Copland', bajo la dirección de Santi Pérez, con un programa que, según ha informado la organización, presenta “gran sensibilidad” e incluye obras de Sibelius, Copland, Rachmaninoff, Massenet, Fauré y Ravel.
El concierto se abrirá con 'Vals triste', de Jean Sibelius, una obra que la organización define como “cargada de melancolía y atmósfera onírica”. El programa contará además con varias intervenciones solistas. La flautista Anikó Pusztai interpretará 'Vocalise', de Sergei Rachmaninoff, una pieza que la organización califica de “gran expresividad”.
Por su parte, el violinista Ramsés Puente ofrecerá la conocida 'Meditation de la ópera Thaïs', de Jules Massenet, que la organización destaca como “una de las páginas más reconocidas del repertorio violinístico”. Toni Pons y Álvaro Renard, trompeta y oboe, interpretarán 'Quiet City', de Aaron Copland.
El concierto concluirá con la actuación del violonchelista Carlos Vesperinas, que interpretará 'Élégie', de Gabriel Fauré, una obra que, según la información difundida, es “profundamente emotiva y de gran intensidad”.
Las entradas saldrán a la venta el 13 de abril en la página web del Ayuntamiento de Ibiza al precio de 10 euros.
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