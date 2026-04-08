Bernat Joan i Marí presenta su libro 'Dones de la sal. Hòmens de la sal. Teatre' en Can Ventosa

La Biblioteca Municipal de Ibiza en Can Ventosa acogerá el lunes 13 de abril, a las 20.15 horas, la presentación del libro 'Dones de la sal. Hòmens de la sal. Teatre', de Bernat Joan i Marí, editado por Miquel Costa. La presentación correrá a cargo de Fanny Tur Riera.

El volumen recoge dos obras teatrales de Bernat Joan i Marí basadas en los libros homónimos de Esperança Marí i Mayans. 'Dones de la sal' fue estrenada por la Compañía de Teatro Pedro Cañestro en noviembre de 2023 y, según se indica en la información remitida desde la organización del acto, se ha representado con éxito en diferentes escenarios de las Pitiusas, entre ellos el Club Diario de Ibiza. 'Hòmens de la sal' se estrenará en el Auditori de Can Ventosa el 14 de abril, un día después de la presentación del libro.

Bernat Joan i Marí (Ibiza, 1960) ha publicado ensayo, novela, narrativa infantil, piezas de memorialística y numerosos artículos periodísticos. Como autor teatral, ha publicado, entre piezas de producción propia y versiones diversas, cerca de una treintena de obras, entre las que figuran 'Carn de psiquiàtric crua', 'La Barbie fantasma', 'Una bella resplendor a la copa', 'Fàtima a Teheran', 'Histriòria d'Eivissa' o 'Les aventures del cavaller Tirant'.

Portada del libro. / DI

Publicaciones más recientes

Sus publicaciones más recientes en el ámbito del teatro son 'Batalla olímpica', 'Dolors: ànima, cor i vida', 'Lilit i Xekinà', 'Lotsogabe (sense vergonya)' y 'Camins d'Història' (oratori Joan Marí Cardona). También es autor del ensayo 'Construcció i destrucció de mites i rols a través del teatre' y del manual para la práctica teatral 'Taller de Teatre'.

Asimismo, ha versionado obras de Aristófanes, Anton Chéjov y Pere Quart, además de algún cuento de tradición popular, en este caso de Costa Rica y de Catalunya: 'Vella dalt una figuera' y 'L'hereu del baró' de Granera. Desde hace años forma parte del Grup de Teatre de l'Institut d'Estudis Eivissencs y ha colaborado con grupos como el Grup de Teatre d'Arts i Oficis, el Grup de Teatre Pedro Cañestro o L'Increat. Ganó el I Premi Farsa de Teatre con la pieza 'Temptació'.