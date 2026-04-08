Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Turismo en IbizaDelincuencia en IbizaAsentamientos en IbizaCentro de interpretación IbizaDeporte y Bienestar
instagramlinkedin

Transporte público

Un autobús averiado de la nueva contrata del transporte público de Ibiza obliga a cortar el tráfico en Sant Antoni

El bus se quedó parado en la avenida Doctor Fleming en sentido a la rotonda de la avenida de Sant Agustí

El autobús averiado.

El autobús averiado. / Sergio G. Cañizares

Verónica Carmona

Sergio G. Cañizares

Ibiza

Una avería en un autobús de la nueva contrata del transporte público de Ibiza ha obligado este mediodía, en torno a las 14.30 horas, a cortar la avenida Doctor Fleming en sentido a la rotonda de la avenida de Sant Agustí, en Sant Antoni. Ante la incidencia, la Policía Local se desplazó hasta la rotonda anterior para desviar el tráfico.

Hasta el lugar también acudieron mecánicos de la compañía Alsa para reparar el vehículo averiado. En el momento en el que se tomó la fotografía que se adjunta en esta información, el autobús ya se había desalojado o circulaba sin pasajeros.

El vehículo pertenece a la línea que conecta Sant Antoni con Ibiza, pasando por Sant Josep. Esta incidencia se suma a la ocurrida este miércoles cuando unos vecinos de sa Cala denunciaron que se quedaron tirados en Santa Eulària al no aparecer el autobús de vuelta que aparecía en los horarios del nuevo servicio de transporte.

Noticias relacionadas y más

La nueva contrata de autobuses arrancó el pasado día 1 de abril, en plena Semana Santa. Desde entonces se han sucedido múltiples quejas e incidencias por un servicio que se ha iniciado de manera caótica.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
  2. Nueva normativa en el 'parking' del Hospital Can Misses de Ibiza: la grúa se llevará los coches tras tres días aparcados
  3. Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
  4. Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
  5. Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' para discotecas de Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS
  6. La Policía Local de Sant Josep anuncia 11 denuncias en una campaña de control sobre el paseo de animales de compañía
  7. Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: 'No vengo a inventar nada nuevo
  8. Álex Palau y Ainhoa, de Ibiza, llegan a ‘La Isla de las Tentaciones 10’ con cuentas pendientes: “Parece que no ha roto un plato, pero ha roto 300"

Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza

Así puedes solicitar la tarjeta de transporte para viajar en autobús en Ibiza

Alsa inicia “un ajuste fino” y refuerzo de las rutas de autobuses de Ibiza

Alsa inicia “un ajuste fino” y refuerzo de las rutas de autobuses de Ibiza

Todas las novedades en las líneas de autobuses de Ibiza

Todas las novedades en las líneas de autobuses de Ibiza

Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago

Ir al aeropuerto de Ibiza en autobús: los precios varían según la línea y la forma de pago

La Festa dels Majors regresa este sábado al Recinto Ferial de Ibiza con baile, teatro, exhibiciones y una charla sobre la miel

La Festa dels Majors regresa este sábado al Recinto Ferial de Ibiza con baile, teatro, exhibiciones y una charla sobre la miel

USAE critica la previsión de una "quita sistemática" en las nóminas de los trabajadores del SAMU 061 de Ibiza y Formentera

USAE critica la previsión de una "quita sistemática" en las nóminas de los trabajadores del SAMU 061 de Ibiza y Formentera

El senador Juanjo Ferrer exige blindar las 532 viviendas de Ca n'Escandell para evitar "negocios y corruptelas"

El senador Juanjo Ferrer exige blindar las 532 viviendas de Ca n'Escandell para evitar "negocios y corruptelas"

Santa Eulària inicia la limpieza del río y la Font d'en Lluna para mejorar la calidad del agua

Santa Eulària inicia la limpieza del río y la Font d'en Lluna para mejorar la calidad del agua
Tracking Pixel Contents