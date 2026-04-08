Transporte público
Un autobús averiado de la nueva contrata del transporte público de Ibiza obliga a cortar el tráfico en Sant Antoni
El bus se quedó parado en la avenida Doctor Fleming en sentido a la rotonda de la avenida de Sant Agustí
Una avería en un autobús de la nueva contrata del transporte público de Ibiza ha obligado este mediodía, en torno a las 14.30 horas, a cortar la avenida Doctor Fleming en sentido a la rotonda de la avenida de Sant Agustí, en Sant Antoni. Ante la incidencia, la Policía Local se desplazó hasta la rotonda anterior para desviar el tráfico.
Hasta el lugar también acudieron mecánicos de la compañía Alsa para reparar el vehículo averiado. En el momento en el que se tomó la fotografía que se adjunta en esta información, el autobús ya se había desalojado o circulaba sin pasajeros.
El vehículo pertenece a la línea que conecta Sant Antoni con Ibiza, pasando por Sant Josep. Esta incidencia se suma a la ocurrida este miércoles cuando unos vecinos de sa Cala denunciaron que se quedaron tirados en Santa Eulària al no aparecer el autobús de vuelta que aparecía en los horarios del nuevo servicio de transporte.
La nueva contrata de autobuses arrancó el pasado día 1 de abril, en plena Semana Santa. Desde entonces se han sucedido múltiples quejas e incidencias por un servicio que se ha iniciado de manera caótica.
Suscríbete para seguir leyendo
- Alerta en Ibiza: avistan una enorme serpiente en el río de Santa Eulària
- Nueva normativa en el 'parking' del Hospital Can Misses de Ibiza: la grúa se llevará los coches tras tres días aparcados
- Cayetano Rivera y Tamara Gorro, juntos en Ibiza en Semana Santa: las pistas que confirman su escapada secreta
- Detenido en Ibiza por estafar más de 10 millones de euros en una operación internacional
- Nuevas fechas para sacarse el 'Worker Pass' para discotecas de Ibiza: cómo conseguir acceso gratis a fiestas de Hï, Ushuaïa y UNVRS
- La Policía Local de Sant Josep anuncia 11 denuncias en una campaña de control sobre el paseo de animales de compañía
- Tomás Monzó, un hombre de la casa para dirigir la Policía Local de Sant Antoni: 'No vengo a inventar nada nuevo
- Álex Palau y Ainhoa, de Ibiza, llegan a ‘La Isla de las Tentaciones 10’ con cuentas pendientes: “Parece que no ha roto un plato, pero ha roto 300"