Un autobús averiado de la nueva contrata del transporte público de Ibiza obliga a cortar el tráfico en Sant Antoni

Una avería en un autobús de la nueva contrata del transporte público de Ibiza ha obligado este mediodía, en torno a las 14.30 horas, a cortar la avenida Doctor Fleming en sentido a la rotonda de la avenida de Sant Agustí, en Sant Antoni. Ante la incidencia, la Policía Local se desplazó hasta la rotonda anterior para desviar el tráfico.

Hasta el lugar también acudieron mecánicos de la compañía Alsa para reparar el vehículo averiado. En el momento en el que se tomó la fotografía que se adjunta en esta información, el autobús ya se había desalojado o circulaba sin pasajeros.

El vehículo pertenece a la línea que conecta Sant Antoni con Ibiza, pasando por Sant Josep. Esta incidencia se suma a la ocurrida este miércoles cuando unos vecinos de sa Cala denunciaron que se quedaron tirados en Santa Eulària al no aparecer el autobús de vuelta que aparecía en los horarios del nuevo servicio de transporte.

La nueva contrata de autobuses arrancó el pasado día 1 de abril, en plena Semana Santa. Desde entonces se han sucedido múltiples quejas e incidencias por un servicio que se ha iniciado de manera caótica.