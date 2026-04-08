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Una artesana de Ibiza vuelve a enamorar a Manuel Carrasco con un anillo con una historia entrañable
Una joyera de Ibiza vuelve a diseñar un anillo para el cantante andaluz, quien tuvo el amable gesto de regalarle la primera pieza a una señora mayor
Las joyas tienen segundas vidas. O incluso más. Y si no, que se lo digan a la artesana ibicenca detrás de la firma Morir de Amor Jewels, que ha decidido volver a crear uno de sus diseños más especiales para regalárselo de nuevo al cantante Manuel Carrasco después de descubrir que éste había entregado la pieza original a una señora mayor a la que le había encantado.
La historia la ha contado la propia creadora en su cuenta de Instagram, @morirdeamor_jewels, a través de un vídeo en el que comparte con cariño lo sucedido con su ya famoso anillo corazón sanado.
“Hoy te quería hacer una pregunta. ¿Tú qué hubieses hecho si un artista al que le has regalado una joya decide regalársela a otra persona? Pero antes de que te pongas a juzgar, escucha la historia, anda”, explica la artesana antes de desvelar el motivo por el que ha decidido repetir el diseño.
Nueva versión de la sortija
Lejos de tomarse mal el gesto del artista, la joyera optó por verlo desde una perspectiva mucho más bonita: la joya había gustado tanto que había acabado en manos de otra persona que la recibió con ilusión. Y, fiel al nombre de su marca, decidió “morirse de amor”, ponerse manos a la obra para hacer una nueva versión del anillo y enviársela otra vez a Manuel Carrasco.
“Así que sí, hoy toca repetir el anillo corazón sanado, que por cierto lo tenéis ya también en la web, para mandárselo a Manuel Carrasco y que vuelva a tener una de sus piezas favoritas”, explica en el vídeo.
La artesana remata además su mensaje con una dedicatoria directa al cantante andaluz: “Y este mensaje es para ti, Manuel. Muchísimas gracias por dejar que este anillo cuente historias. Te mando un beso enorme”.
La pieza puede adquirise en su web por 290 euros. El modelo está elaborado en plata de ley, con detalles en bronce y otros chapados en oro que resaltan las formas del diseño. "El corazón simboliza fortaleza y cicatrización, convirtiendo esta pieza en una joya llena de significado", afirma la artista en su web.
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