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Andrés Velencoso celebra su 48 cumpleaños en Ibiza: entrenamientos, atardeceres y reflexión personal

Andrés Velencoso celebra su 48 cumpleaños en Ibiza, compartiendo en redes sociales imágenes que resumen un mes de marzo marcado por viajes y momentos de introspección

El modelo Andrés Velencoso

El modelo Andrés Velencoso

Marisol Plaza Sánchez

Marisol Plaza Sánchez

Ibiza

El modelo y actor Andrés Velencoso ha elegido Ibiza como escenario para celebrar su 48 cumpleaños y ha compartido con sus seguidores una serie de imágenes que resumen cómo ha sido su mes de marzo: entre viajes, momentos de calma y también cierta introspección.

A través de su perfil de Instagram, el catalán ha publicado un carrusel de fotografías en el que deja ver diferentes facetas de su día a día en la isla. Las imágenes combinan hábitos saludables, ocio y paisajes icónicos de Ibiza.

Entre las instantáneas, destaca una en la que aparece entrenando, reflejando su habitual disciplina física. En otra, se le puede ver disfrutando de una puesta de sol frente al mar, una de las estampas más características de la isla. También ha compartido un momento más gastronómico, en el que aparece comiendo en uno de los restaurantes de paellas más conocidos de Ibiza, así como una fotografía posando ante la cámara y otra en compañía de un perro, en una escena más cercana y relajada.

Junto a las imágenes, Andrés Velencoso ha escrito un mensaje que ha despertado especial interés por su tono personal: “Marzo. Mes de atardeceres, viajes, família, cumples y mucho AMOR. No ha sido el mes más fácil. Pero siempre agradecidos. ¿Qué tal vosotros?”.

Estas palabras han generado numerosas reacciones entre sus seguidores, que han respondido con mensajes de apoyo y felicitaciones.

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La elección de Ibiza no es casual. La isla se ha consolidado como uno de los destinos favoritos de celebridades nacionales e internacionales, no solo por su oferta de ocio, sino también por su entorno natural, ideal para desconectar y recargar energías. Velencoso es, además, un habitual de Ibiza desde hace años.

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