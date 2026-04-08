Alsa admite "errores" y refuerza las rutas de autobuses de Ibiza: "Lo que queremos es dar servicio, no dejar a la gente tirada"

“Ajustes finos”, mejora de la aplicación Moby4you y refuerzos de las rutas. Son las principales medidas que ya está aplicando Alsa, la concesionaria de autobuses de la isla de Ibiza, para mejorar el servicio tras el caos vivido el día de la inauguración de la nueva contrata, el 1 de abril. José María Cardona, responsable de servicios de Alsa, e Iván Bue, delegado de la empresa en Ibiza, advierten de que su puesta en marcha supone un cambio drástrico respecto a la anterior contrata: “Y todos los cambios llevan su periodo de adaptación. Los que estamos introduciendo son para el beneficio de todos los ibicencos y a largo plazo, para los próximos 10 años. Toda esta adaptación requiere un tiempo y unos ajustes, que es en lo que ahora mismo trabajamos”, indica Cardona.

¿Y cómo, pese a que tuvieron tiempo de sobra, hubo un inicio tan caótico? “Hay -señala Cardona- dos razones. Evidentemente, debo reconocerlo, el primer día cometimos errores. Intentamos poner en marcha un sistema de asignación de turnos de trabajo que se reveló que no se adaptaba a lo que esperábamos y, sobre todo, el personal no lo entendió bien, lo cual es responsabilidad nuestra”.

Otra de las razones fue, a su juicio, el cambio de la nomenclatura de las rutas: “No es tan simple: el cambio de números y de nombres de todas las líneas generó mucha confusión entre los usuarios, que no estaban quizás todo lo informados que tenían que estar. También hubo modificaciones de horarios que no eran ligeras variaciones, en algunos casos: si el bus salía antes a las 7.20 y ahora a las 7.15, los que llegaron justo se quedaron en tierra”.

Comienzan los refuerzos

Cardona se escuda en que la planificación que hicieron para esa jornada estaba basada en la que figura en los pliegos, “que es un documento muy cuadriculado en el que te dicen: esto es lo que tienes que hacer y tú tienes que hacer esto y no puedes desviarte de allí”. Y lo que estaba escrito en esos pliegos, admite, “no era suficiente para la demanda que había”. “Es -añade- un tema que estamos solventando. De hecho, ya hemos empezado a poner refuerzos los días laborables para que esto no pase”. Ya trabajan con el Consell “para ir ajustando las líneas a la demanda”. Por ejemplo, en la T1 (Ibiza-Sant Antoni), en las salidas desde Sant Antoni han incorporado “vehículos más grandes y refuerzos a primeras horas de la mañana”.

Calcula que “en esta semana o la semana que viene” todo funcionará “casi al 100%”.

En las salidas desde de Sant Antoni han incorporado “vehículos más grandes y refuerzos a primeras horas de la mañana”

También subestimaron que, de la noche a la mañana, del 31 de marzo al 1 de abril, Alsa absorbiera todas las líneas que había en la isla, incluso a 35 conductores de las anteriores concesionarias, Sagalés y Lucas Costa. Fue, admite, otra de “las principales causas del desajuste del 1 de abril”.

No estaba prevista la gratuidad del servicio

Y “otro aspecto bastante relevante” a la hora de explicar lo sucedido esa jornada está relacionado con la afluencia: “El sistema previsto en los pliegos estaba pensado para salir sin gratuidad. Se suponía que no sería gratuito desde el 1 de enero. Sí que es cierto que esto lo sabíamos, pero quizás no lo previmos correctamente, no pensamos que fuera a haber ese desajuste”. Desde diciembre se sabía que, un año más, el servicio sería gratuito para los residentes en la isla con DNI o NIE y que, por tanto, tendría que soportar una mayor demanda que si fuera totalmente de pago: “El volumen de viajeros que genera la gratuidad es complicado de prever, nos ha pasado en otras explotaciones en España. El día 1 salimos con el volumen establecido en los pliegos, y una vez vista la demanda, hemos hecho ajustes en las expediciones”, explica Bue.

José María Cardona e Iván Bue en la sede de Diario de Ibiza. / J.M.L.R.

Respecto a la aplicación Moby4you, que ofrece información sobre los autobuses y, en muchos casos, el paso de estos por cada parada en tiempo real, aseguran que están corrigiendo sus deficiencias: “Vamos ahora a hacer todo lo necesario para que funcione bien, para que la gente pueda tener información en tiempo real de la llegada de los autobuses. Esto parece muy sencillo, pero en Mallorca llevan tres años y todavía no han sido capaces de ponerlo en marcha hasta hace poco”.

Confían en que “la semana siguiente funcione de forma correcta” la app. “Es verdad que el primer día tuvo algunas deficiencias que estamos corrigiendo. A día de hoy está yendo mejor y mañana irá mucho mejor. Calculo que en el transcurso de esta semana, como mucho la semana que viene, funcione bien la aplicación”. También subirán un vídeo tutorial a sus redes sociales para que la gente pueda saber cómo se utiliza esa app, “de la manera más intuitiva posible”.

Un periodo de transición de nueve meses

No obstante, Iván Bue recuerda que el pliego de la contrata marcaba un periodo de transición: “Desde el día en que empezaba el servicio daba un tiempo de transición de nueve meses para proporcionar los vehículos incluidos en la oferta. En la nuestra, todos los vehículos son nuevos. Ahora tenemos una flota transitoria compuesta tanto de vehículos nuevos como de transición. Los de transición tienen menos de 12 años, son vehículos Euro6 y accesibles”. De ellos, “ahora mismo hay circulando por la isla 10 eléctricos nuevos y 25 híbridos nuevos de la marca Iveco”. A lo largo de este mes habrá “casi 50 de los 100 que componen la flota” circulando. Los demás se irán incorporando “a lo largo de los siguientes nueve meses”.

Disponen de un teléfono de atención al cliente las 24 horas los siete días de la semana (91 020 70 07), y de cuentas en Facebook, Instagram y X “para que los ciudadanos puedan hacer cualquier reclamación que consideren”

Reajustan paradas (algunas aparecen en Google Maps o en la aplicación cuando carecen de espacio suficiente para que el autobús pueda parar allí, como una que hay sobre la autovía del aeropuerto) y aseguran que estudiarán junto al Consell de Ibiza “todas las sugerencias o reclamaciones que tengan que hacer los clientes para ajustar y optimizar las líneas de transporte”. Estas se pueden dirigir a la web alsaibiza.com, donde hay un apartado de contacto y formularios de sugerencias o reclamaciones. También disponen de un teléfono de atención al cliente las 24 horas los siete días de la semana (91 020 70 07), y de cuentas en Facebook, Instagram y X “para que los ciudadanos puedan hacer cualquier reclamación que consideren”.

Si no funciona, todos los usuarios viajan gratis

Uno de los problemas que se reprodujo en muchos autobuses el primer día de la entrada en vigor de la contrata de autobuses fue que la máquina expendedora de billetes no funcionaba correctamente. Ya está solucionado, pero por si se repitiera, han tomado una decisión drástica: “Si funciona la máquina, sale el autobús; si funciona, se cobra el billete; si no funciona, se lleva a todos los clientes gratis. Porque lo que queremos es dar servicio, no dejar a la gente tirada. No tenemos ningún interés en que se quede la gente tirada y que piensen que estamos haciendo las cosas mal. Eso ya está resuelto. Si por cualquier razón falla de cobertura, el servicio será gratis”.

El primer día, en la planta sótano del Cetis, una informadora asistía a los clientes con fotocopias de las rutas porque no había suficiente cobertura de internet, por lo que no era posible abrir la app Moby4you. Cardona afirma que fue un problema puntual. Ya detectaron esa deficiencia y la solucionaron con repetidores de wifi cuando empezaron a operar con maquinas que necesitan estar conectadas permanentemente para, por ejemplo, cobrar con tarjeta de crédito: “Lo único que hemos detectado es que en alguna esquina o debajo de las escaleras, la cobertura es un poco peor, pero hay cobertura. Quizás el día 1 hubo un problema en la red móvil, que últimamente falla un poco”.

Respecto a las marquesinas de las paradas del Cetis, sus paneles informativos volverán a funcionar esta misma semana, “incluso con información en tiempo real” de los horarios de llegada de los autobuses, aseguran Cardona y Bue. Para ello han de resolver “un problema de conexión” entre su sistema y el del Cetis.

Paralelamente, “esta misma semana”, y seguramente durante la siguiente, instalarán “toda la cartelería de las nuevas marquesinas”, que contendrá información de los recorridos de las líneas que pasen por allí; un QR que ofrecerá en tiempo real datos sobre cuánto falta para que llegue el bus y las incidencias; el número de teléfono al que se pueden dirigir los usuarios, e información en Braille.

"Los autobuses Yutong, sin fallos de ciberseguridad"

El PSOE avisó el mismo día del estreno de la contrata sobre “las dudas sobre ciberseguridad” que, a su juicio, “acechan a la flota de autobuses chinos de la marca Yutong” adquiridos por Alsa. Según alertaban los socialistas, un operador de transporte público de Noruega “identificó posibles riesgos de ciberseguridad relacionados con las actualizaciones de software en los autobuses eléctricos y detectó que ese fabricante tenía acceso digital a los sistemas de control para actualizaciones y diagnósticos, lo cual, en teoría, podría permitir manipular a distancia centenares de vehículos”. Pero en Alsa ignoran de qué habla el PSOE: “Nosotros no tenemos ningún reporte al respecto. Yutong es uno de nuestros principales proveedores. No solo tenemos sus autobuses aquí en Ibiza; también los tenemos en Lisboa y en Oporto. Y no han tenido ningún fallo, no se ha reportado ninguna incidencia en el ámbito de la ciberseguridad. Esos vehículos vienen con la homologación europea, es decir, cumplen todas las reglas”, explica Bue, que subraya que Yutong es el mayor fabricante de autobuses del mundo: “He dedicado a eso mi vida en Alsa, y puedo decir que es uno de los más fiables a nivel de tecnología eléctrica”.

¿Y qué rendimiento están dando esos autobuses eléctricos traídos a Ibiza? ¿Tienen suficiente autonomía? “Los actuales -explica Bue- tienen una autonomía teórica de unos 360 kilómetros. Pues están volviendo a base con la batería aún cargada entre un 25% y un 30%. Ya hay algunos que incluso los hemos metido en la línea del aeropuerto y, por ahora, no han dado ningún tipo de problema”. Los siguientes vehículos eléctricos que llegarán a Ibiza, de ese mismo modelo, tendrán una batería extendida: pasarán de 400 kW hora a 465 kW hora, que traducido en kilómetros son de 360 a 420 kilómetros de autonomía”.