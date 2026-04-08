Adiós al calor y el frío extremo en dos institutos y un colegio de Ibiza y Formentera

El conseller de Educación, Antoni Vera, ha anunciado este miércoles la licitación de la redacción de proyectos para mejorar la climatización de doce centros de Baleares, "para garantizar espacios educativos más confortables y sostenibles", con un coste de 172.669 euros. Entre ellos, tres de las Pitiusas, dos institutos y un colegio, según ha detallado la conselleria. Vera ha advertido en la rueda de prensa de presentación de esta iniciativa que la mejora "no significa poner un split de aire acondicionado, significa hacer una climatización eficiente y acorde con el medio ambiente", con lo que "no solo se trata de poner un sistema técnico sino de incorporar placas solares y sistemas eficientes energéticamente".

La licitación publicada este miércoles por el Instituto Balear de Infraestructuras Educativas y Servicios (Ibisec) es para redactar proyectos que mejorarán la climatización de 12 de los 19 centros analizados por la conselleria en el marco del 'Plan de Climatización' puesto en marcha al inicio de la legislatura, porque en los otros 7 ya se están haciendo obras de ampliación o de mejora que ya contemplan la climatización, ha explicado el conseller. Ha recordado que del análisis de los 19 centros se derivarán inversiones por unos 23 millones.

Los proyectos que se redactarán ahora son para siete centros de Mallorca (los institutos Josep Maria Llompart, Nou Llevant, Can Peu Blanc de sa Pobla y Puig de sa Font de Son Servera, el centro de educación especial de son Ferriol y los colegios Molí den Xema de Manacor y Gabriel Comas y Ribas de Esporles), dos de Menorca (el instituto Pasqual Calbó y Caldés de Mahón y el colegio Mestre Duran de Alaior), y tres en las Pitiusas (los institutos Santa Maria de Ibiza y Marc Ferrer de Formentera y el colegio Can Coix de Sant Antoni).

Vera: "Queremos espacios educativos más sostenibles"

"Queremos espacios educativos más sostenibles y tenemos que hacer una previsión de presente y de futuro", ha defendido Vera, que ha advertido de que "son intervenciones largas, obras que no se pueden hacer en un día" y que requieren una evaluación previa de los centros porque las situaciones son dispares desde centros sin ningún tipo de aislamiento a otros que hasta disponen ya de placas solares.

La licitación fija dos meses para entregar los proyectos y una vez estén disponibles, se licitarán "enseguida", se ha comprometido Vera, que ha explicado que las intervenciones se harán desde finales de verano y durarán todo el año. Ha admitido que es un tipo de intervención que "no es de un día para otro; las obras en muchos casos son lentas", y ha explicado que habrá partes que se pueden ejecutar mientras hay clase.

2 millones de euros para Ibiza y Formentera

Las licitaciones serán por unos 16 millones, de los que 12,6 son para las obras en Mallorca, 1,7 millones para Menorca y 2 millones para las Pitiusas.

Por otro lado, la conselleria ha encargado otro nuevo estudio técnico y económico a la UIB sobre la situación climatológica de 20 nuevos centros educativos por 96.412 euros, con un plazo de ejecución de cinco meses. De esos 20 centros que se analizarán, cuatro están en Mallorca (el instituto de Sineu y los colegios Aina Moll i Marquès, Establiments y Júniper Serra de Petra) y seis en Menorca (los institutos Maria Àngels Cardona y Biel Martí y los colegios Àngel Ruiz i Pablo, Joan Benejam, Inspector Doctor Comas Camps y Mare de Déu de Gràcia.

Los demás están en las Pitiusas: los colegios Guillem de Montgrí, Labritja, Es Vedrà, S'Olivera, Cervantes, Mestre Lluís Andreu y Can Misses y los institutos sa Blanca Dona, Santa Maria e Isidor Macabich.

Paralelamente a la licitación y el encargo de un nuevo análisis, Vera ha subrayado que "la maquinaria no para" y continúan las "pequeñas intervenciones" en las que, desde 2023, se han invertido más de 12 millones.