Abel Matutes, Heladería Los Valencianos y Maribel Torres, entre los galardonados en los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera 2026 ya tienen Premio de Honor, que recaerá este año en el empresario Abel Matutes Juan. El jurado ha concedido esta distinción por unanimidad en el marco de la decimocuarta edición de estos galardones. El reconocimiento se entregará el próximo jueves 23 de abril a las 19 horas en el Teatro Pereyra, durante una gala en la que también se premiará a personas, entidades y proyectos destacados de las Pitiusas.

Nacido en Ibiza el 31 de octubre de 1941, Abel Matutes es un reconocido empresario y banquero español y fue ministro de Asuntos Exteriores entre 1996 y 2000, además de diputado y senador entre 1977 y 1986, diputado del Parlamento Europeo entre 1994 y 1996, miembro de la Comisión Europea y alcalde de la ciudad de Ibiza entre 1970 y 1971.

Del compromiso social a la empresa y el deporte

Junto al Premio de Honor, el jurado ha concedido en la categoría de Solidaridad el galardón a Mari Carmen García, que desde su llegada a Ibiza a finales de los años 70 ha hecho del compromiso solidario su motivo de vida, dedicándose a ayudar de forma altruista durante más de veinte años y colaborando actualmente en cuatro asociaciones de la isla, entre ellas la Asociación Española Contra el Cáncer y Nunca Solos.

En la categoría de Empresa, el premio ha recaído en Heladería Los Valencianos, fundada en 1933 en la plaza Antoni Riquer del barrio de la Marina de Ibiza. Considerada una de las firmas con más historia de la isla, el jurado reconoce su continuidad como "referente de tradición artesanal y su adaptación a los nuevos tiempos" de la mano de Daniel Lloyd Galiana, nieto del fundador.

En Deportes, la premiada es la atleta Nieves Tur Muley, primera mujer ibicenca en terminar una maratón, en Valencia en 1997, y considerada un referente para generaciones de atletas, especialmente mujeres veteranas, por su trayectoria competitiva.

Salud, ciencia, cultura, artes y comunicación

El premio de Salud ha sido para el médico Carlos Rodríguez, histórico profesional de la sanidad pública pitiusa, vinculado durante más de dos décadas al Hospital Can Misses de Ibiza y conocido también por su papel en el Sindicato Médico de Baleares (Simebal).

En Ciencia e investigación, el galardón ha recaído en la dietista integrativa, divulgadora y autora ibicenca Marina Ribas Torres, que ha centrado su trabajo en la gastronomía tradicional ibicenca y en los productos de la tierra pitiusa. El premio de Medio Ambiente ha sido para el Aquarium Cap Blanc de Sant Antoni, conocido popularmente como Sa Cova de ses Llagostes, donde se trabaja con fauna exclusivamente mediterránea ibicenca y donde además se ubica el Centro de Recuperación de Especies Marinas.

En Comunicación, el reconocimiento será para Maribel Torres Cardona, considerada una de las grandes pioneras y una de las voces más emblemáticas y queridas de la radio en Ibiza y Formentera, con una trayectoria de casi medio siglo frente al micrófono.

Por su parte, el director, guionista y escritor ibicenco Héctor Escandell ha sido distinguido con el premio de Cultura por su labor para difundir el séptimo arte desde una mirada pitiusa, mientras que Espardenyes Torres, empresa adherida al sello Adlib Ibiza, ha sido reconocida en la categoría de Artes por su visión moderna del calzado ancestral ibicenco sin renunciar al trabajo artesanal.

Educación, turismo y la gala del 23 de abril

En Educación, el premio ha sido para el Colegio de Educación Infantil y Primaria El Pilar de la Mola, en Formentera, una escuela histórica que se ha convertido en un ejemplo a nivel balear por su enfoque como escuela de valores adaptada al entorno rural de La Mola.

Además, en la categoría de Turismo el galardón recae este año en los artesanos Jesús García e Isabel Delgado, conocidos popularmente como Traspas y Torijano, por su trayectoria de más de cuarenta años en Ibiza, donde regentan dos tiendas de artesanía en Dalt Vila y desarrollan iniciativas ligadas a la promoción cultural y patrimonial de la isla.

El secretario del jurado y director regional de Atresmedia Radio Illes Balears, Juan Carlos Enrique Forcada, ha destacado la importancia de unos premios que tienen como objetivo “señalar en positivo y dar visibilidad a personas, colectivos y proyectos que contribuyen a mejorar la sociedad pitiusa en todos los ámbitos”.

Los Premios Onda Cero Ibiza y Formentera, organizados anualmente por Atresmedia Radio en las Pitiusas, estará presentada un año más por Agustín Prades y Manu Gon, contará con la colaboración institucional del Consell d’Eivissa y de los ayuntamientos de Santa Eulària des Riu, Sant Antoni de Portmany, Eivissa, Sant Josep de sa Talaia y Sant Joan de Labritja, y tendrá acceso gratuito mediante invitación que realizará Onda Cero Ibiza y Formentera.