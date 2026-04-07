Vecinos de sa Cala denuncian que el nuevo autobús les dejó tirados en Santa Eulària: “Llegamos a casa porque unos vecinos nos recogieron"

Una usuaria del transporte público de Ibiza, Ana Flores, ha denunciado la incidencia que sufrieron varios vecinos de sa Cala de Sant Vicent el pasado sábado con la nueva línea de autobús que conecta esta zona con Santa Eulària. Según explica a Diario de Ibiza, tomó el autobús de las 9 horas desde Cala de Sant Vicent, donde reside, con destino a Santa Eulària. El problema llegó a la hora de la vuelta. Según su versión, el horario previsto marcaba una salida a las 14.45 horas desde Santa Eulària, pero el autobús nunca apareció en la parada con destino a sa Cala.

"Nos han dejado tirados a unos cuantos usuarios", lamenta Flores, que asegura que, ante la ausencia del vehículo, varios pasajeros preguntaron a otros conductores en la estación, sin obtener ayuda. "Ninguno se ha dignado a buscar información ni a hablar con ningún responsable. Se hacían los locos y me decían que mirase la app", ha criticado.

Unos vecinos la recogieron

La afectada sostiene que finalmente pudo regresar a casa gracias a que unos vecinos fueron a recogerles en coche: "Hemos llegado a casa casi a las 17 horas de la tarde, sin comer y porque vecinos nos han hecho el favor de venir a buscarnos".

De no haber sido así, añade, les habría tocado pagar un taxi hasta Sant Vicent, un trayecto que no resulta precisamente económico. "Una verdadera vergüenza, además la impotencia y el cabreo que provoca", resume.

En su denuncia, Flores pone el foco no sólo en el incidente puntual del sábado, sino también en la sensación de desconfianza que, asegura, ha generado entre los vecinos este arranque del servicio. Incluso afirma que el domingo renunció a volver a usar la línea para acudir a la procesión del Santo Encuetro de las diez de la mañana por miedo a quedarse otra vez sin transporte de vuelta.

Conexión diaria todo el año

La usuaria recuerda que los residentes de Sa Cala habían recibido con satisfacción la recuperación de conexiones diarias durante todo el año, después de mucho tiempo con servicios pensados sobre todo para la temporada turística, cuando abren los hoteles de la zona. Sin embargo, advierte de que situaciones como la vivida pueden echar por tierra esa buena acogida inicial. "Luego dirán que no lo coge nadie y lo quitarán", lamenta.

Otro de los problemas que denuncia es la falta de información en la propia parada de sa Cala de Sant Vicent. Según explica, allí solo figuran carteles antiguos, de los años 2023 y 2024, correspondientes a la anterior empresa concesionaria, lo que genera aún más confusión entre los usuarios. "Eso lía a los vecinos y nadie quiere arriesgarse a quedarse tirado y tener que pagar un taxi para volver", expone.

Flores subraya que los vecinos no piden que se retire la línea, sino justamente lo contrario: que se mantenga, pero con garantías. "Queremos un servicio de autobuses en sa Cala, pero serio y responsable", reclama, a la vez que apunta que varios residentes estarían dispuestos a firmar para exigir un transporte público fiable en esta zona del norte de la isla.

Esta es una más de todas las quejas que se están produciendo en la isla desde que se puso en marcha la nueva contrata del transporte público de autobuses el pasado 1 de abril, en plena Semana Santa.