El turismo rural se ha duplicado en diez años en Ibiza pero sigue siendo minoritario

La oferta de establecimientos de turismo rural en Eivissa y Formentera ha ido creciendo en los diez últimos años hasta doblar su capacidad, pero no ha dejado de ser minoritario. Un nicho turístico en las Pitiüses, muy lejos del peso que esta modalidad tiene en otras islas. Eso sí, Eivissa ha logrado en la última década consolidar un crecimiento sostenido en número de viajeros y pernoctaciones sin que apenas haya cambiado la oferta. El turismo rural pitiuso crece más por demanda que por capacidad.

En 2025, Eivissa y Formentera sumaban 21 alojamientos rurales y 442 plazas, según los datos publicados esta misma semana por la Encuesta de Ocupación en Alojamientos de Turismo Rural (EOTR) del Ibestat. La cifra apenas se ha movido en comparación con hace diez años, lo que demuestra que el sector sigue teniendo unas dimensiones muy reducidas. Frente a ello, Mallorca concentra 301 establecimientos y 6.345 plazas, mientras que Menorca dispone de 62 alojamientos y 1.296 camas. Es decir, la planta rural pitiusa sigue siendo testimonial dentro del conjunto balear.

Demanda al alza

Sin embargo, el comportamiento de la demanda sí dibuja una tendencia claramente al alza. En 2025, los alojamientos rurales de Eivissa y Formentera recibieron 27.562 viajeros y registraron 97.267 pernoctaciones. Son cifras que suponen, en términos generales, haber duplicado el volumen de visitantes de mediados de la pasada década. El crecimiento se ha hecho especialmente visible tras la pandemia, cuando el turismo vinculado a propuestas menos masificadas ganó atractivo. Solo en 2024, el número de viajeros en las Pitiüses aumentó un 12,9 por ciento y las pernoctaciones crecieron un 10 por ciento respecto al ejercicio anterior, y en 2025 la evolución siguió siendo positiva.

Ese crecimiento, no obstante, debe leerse en contexto. Eivissa y Formentera avanzan, sí, pero lo hacen desde cifras muy modestas si se comparan con Mallorca y Menorca. Mallorca acapara casi tres cuartas partes del mercado balear de turismo rural, con cerca de 390.000 viajeros y 1,29 millones de pernoctaciones en 2025. Menorca, por su parte, supera los 104.000 viajeros y ronda las 300.000 noches. Las Pitiüses, por tanto, siguen ocupando una posición secundaria en volumen, aunque muestran un comportamiento singular en otro indicador clave: la estancia media.

La mayor estancia media

Con 3,53 días de media por viajero, Eivissa y Formentera presentan la estancia más alta del archipiélago, por encima de Mallorca y de Menorca. Eso sugiere que el visitante rural que elige las Pitiüses tiende a permanecer más tiempo, en una experiencia ligada al descanso, la tranquilidad y un ritmo más pausado. No es tanto un turismo de paso como una fórmula de estancia algo más larga, más vinculada al paisaje, la gastronomía, las fincas reconvertidas y la búsqueda de entornos menos expuestos al gran flujo turístico.

Otro de los rasgos que definen al sector es su fuerte estacionalidad. Los meses centrales del verano y el arranque del otoño concentran los mejores resultados, con niveles de ocupación muy altos, mientras que durante el invierno la actividad se reduce de forma notable. Septiembre suele situarse entre los momentos más fuertes del año, con ocupaciones que compiten con las de Menorca e incluso superan ligeramente a las de Mallorca. Pero fuera de temporada alta, la caída es brusca y muchos establecimientos optan por cerrar. Eso confirma que la desestacionalización, pese al avance del producto rural, sigue siendo una asignatura pendiente también en este sector.

En paralelo, el comportamiento de Menorca resulta revelador. La isla ha conseguido crecer tanto en oferta como en demanda y se ha consolidado como un modelo rural mucho más desarrollado. Mallorca mantiene su hegemonía por volumen y capacidad, aunque con cierta contención en los últimos años. Eivissa y Formentera, mientras tanto, avanzan en otra dirección: menos cantidad, más estancia media y una propuesta más limitada.