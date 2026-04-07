"Casi 1.400 euros nada más llegar": una trabajadora revela el coste de mudarse de Madrid a Ibiza para la temporada

Trabajar el verano en Ibiza es el objetivo de varios jóvenes cada año, pero detrás de esa experiencia también hay una importante inversión inicial. Así lo ha mostrado la usuaria de Instagram @emilianaxel, que ha compartido un vídeo detallando cuánto dinero ha tenido que gastar para trasladarse desde Madrid y arrancar la temporada en la isla.

El desplazamiento comienza con un vuelo de solo ida entre Madrid e Ibiza por 43 euros, un precio relativamente asequible teniendo en cuenta la alta demanda de la ruta en temporada alta. Antes de embarcar, la joven hace una parada habitual en el aeropuerto para tomar un café, que le cuesta 2,30 euros, un pequeño gasto que suma dentro del presupuesto total.

Uno de los detalles que más llama la atención es su decisión de llevarse la bicicleta a la isla, un medio de transporte muy útil en Ibiza. Para ello, opta por enviarla a través de Correos, con un coste de 90 euros, evitando así tener que alquilar o comprar una al llegar.

Una vez aterriza en Ibiza, se desplaza en autobús desde el aeropuerto, un trayecto que cuesta 4 euros, aunque en su caso lo tiene gratuito gracias a una tarjeta de transporte.

Sin duda, el punto más crítico del presupuesto llega con el alojamiento. La joven alquila una habitación compartida con su mejor amiga por 1.200 euros al mes, una cifra habitual en la isla durante los meses de verano. A esto hay que sumarle otros 1.200 euros de fianza, lo que eleva el desembolso inicial a 1.200 euros solo para poder entrar a vivir, teniendo en cuenta que son 2.400 euros a dividir entre su amiga y ella.

Este dato refleja uno de los principales problemas de la temporada en Ibiza: el alto precio de la vivienda, que obliga a muchos trabajadores a compartir piso o incluso habitación.

Ya instalada, realiza una compra básica en el supermercado para comenzar la semana, gastando alrededor de 70 euros en productos esenciales. Un gasto inicial necesario que se suma al resto de costes del traslado.

Aunque algunos de los gastos —como la fianza— son recuperables, lo cierto es que el desembolso inmediato para instalarse en la isla ronda los 1.400 euros, sin contar el depósito del alquiler. Una cifra que ha generado un intenso debate en redes sociales. El caso de @emilianaxel no es aislado. Cada año, miles de personas se trasladan a Ibiza para trabajar en hostelería, ocio o turismo, y se enfrentan a costes similares o incluso superiores.