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Tamara Gorro disfruta de Ibiza en Semana Santa: amigas, atardeceres, desconexión total y ¿amor?
En su escapada ibicenca, Tamara Gorro compartió imágenes de su visita a un restaurante con vistas al atardecer y mostró su lado más cotidiano con tareas de limpieza
Aunque no aparecen juntos en ninguna foto, Cayetano Rivera también ha estado en la isla estos días
La influencer Tamara Gorro ha vuelto a conquistar a sus seguidores tras compartir en Instagram su escapada a Ibiza durante la Semana Santa, donde ha disfrutado de unos días de descanso rodeada de amigos y todo tipo de planes.
A través de varias publicaciones, la creadora de contenido ha mostrado diferentes momentos de su estancia en la isla pitiusa, dejando ver su faceta más relajada y natural. En las imágenes, Tamara Gorro aparece tomando el sol en distintos rincones de Ibiza, disfrutando del buen tiempo y del entorno paradisíaco.
El viaje también ha estado marcado por la compañía de amigas, con quienes ha compartido risas y momentos especiales, como una fotografía en grupo que refleja la complicidad del plan. También ha estado acompañada de su pareja, Cayetano Rivera. Aunque la pareja no ha publicado imágenes juntos, las pistas de su escapada coinciden: él posó con una fan en el Chiringuito La Chismosa, mientras que ella compartió una fotografía desde la misma playa, en Cala Olivera. Entre los escenarios destacados, no ha faltado una visita a Las Dalias, uno de los lugares más emblemáticos de la isla.
La gastronomía local
La gastronomía local también ha tenido su protagonismo, con instantáneas degustando pan con alioli, uno de los clásicos de la cocina mediterránea. Además, la influencer ha capturado algunos de los momentos más mágicos del día, como la puesta de sol frente al mar y el ambiente único del atardecer ibicenco.
Uno de los momentos más llamativos ha sido su visita a un conocido restaurante en la zona de Sant Antoni, famoso por sus vistas al atardecer, donde disfrutó de una velada especial al caer la tarde.
Pero más allá del ocio, Tamara Gorro también ha mostrado su lado más cotidiano, compartiendo una imagen mientras realizaba tareas de limpieza, reflejando así un viaje completo entre descanso, diversión y vida real.
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