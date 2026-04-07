Ray of Light Awards regresa a Ibiza para dar a conocer historias que inspiran y contribuyen al "florecimiento humano"

Ibiza acogerá del 25 al 31 de mayo la segunda edición de los Ray of Light Awards (ROLA), unos premios globales nacidos en memoria del actor Ray Stevenson que ampliarán su programación a siete días y culminarán con la gala del domingo 31. Según explica la organización, la isla volverá a ser el escenario de este festival, que da visibilidad a proyectos audiovisuales centrados en la transformación en positivo y que "aspira a consolidarse como una plataforma cultural dedicada a reconocer a cineastas, músicos, creadores y pensadores cuyo trabajo contribuye al florecimiento humano".

Impulsado como homenaje al actor, "profundamente vinculado a Ibiza", el proyecto nace con la vocación de reconocer historias que exploran la experiencia humana y el poder transformador de la narración. La fundadora de ROLA y viuda del actor, Elisabetta Caraccia, asegura: "ROLA no es un festival tradicional, sino una plataforma cultural viva y una ceremonia anual de premios que celebra historias capaces de inspirar vidas interiores más saludables, comunidades más fuertes y una relación más consciente y entusiasta con el mundo".

La segunda edición

Tras su primera edición en 2025, el evento regresará con una propuesta que combinará proyecciones, conversaciones en directo, actuaciones y encuentros entre creadores. Cada jornada estará dedicada a una categoría de premios, con el objetivo de profundizar en las distintas temáticas que articulan el proyecto. La organización señala además que ROLA "se construye también a partir del propio lugar" y que parte del programa se desarrollará en plazas históricas y espacios culturales de Ibiza, con la intención de invitar tanto a residentes como a visitantes a compartir una experiencia colectiva en torno al cine y la creatividad. Como antesala de la edición de 2026, ROLA pondrá en marcha una serie de proyecciones abiertas al público en distintos espacios culturales de la isla.

La edición de 2026 culminará con un fin de semana de programación cultural en espacios públicos del centro de la ciudad, acogido por Fantasía Ibiza Festival (FIF), un encuentro de arte interdisciplinar que celebrará su cuarta edición y que activa distintos enclaves urbanos de Ibiza como lugares de encuentro y reflexión. En este contexto, los ROLA formarán parte este año de la programación oficial del FIF, con una propuesta en la que el cine se integrará con la música y el arte "como herramientas para imaginar futuros posibles y celebrar la creatividad en distintas formas", según la organización.

Gala de los ROLA anterior. / ROLA

La presencia de ROLA dentro del marco del FIF representa, según la organización, una colaboración entre ambas iniciativas y refleja "la importancia de la unión de proyectos que comparten el mismo objetivo: impulsar la creatividad como elemento de inspiración, conciencia y transformación cultural".

La estructura de los ROLA

En un contexto en el que los desafíos vinculados a la salud mental han ganado visibilidad y las generaciones más jóvenes afrontan una presión emocional y tecnológica creciente, ROLA parte de una premisa: "Las historias que consumimos influyen en las realidades que construimos". Frente a "una economía de la atención que a menudo prioriza el impacto inmediato", el proyecto busca reconocer a creadores que exploran narrativas "capaces de impactar positivamente la capa más profunda del ser, generando conexión y transformación, sin olvidar la parte de entretenimiento".

Los ROLA incluyen varias categorías. El 'Gaia Award', que honra la creatividad femenina, reconoce obras que exploran la energía creativa femenina y promueven una relación "más consciente y equilibrada" entre la humanidad y la naturaleza. El 'Fatherhood Award' está dedicado a historias que abordan la experiencia de la paternidad y las relaciones entre padres e hijos, con foco en los vínculos familiares y los procesos de sanación intergeneracional. Los 'Next Generation'/'Youth Awards' están orientados a amplificar las voces de las nuevas generaciones y a reconocer obras que inspiran, empoderan o reflejan las inquietudes y perspectivas de los creadores jóvenes. El 'ROLA', principal galardón del festival, distingue obras capaces de ampliar la mirada del público y explorar nuevas formas de conciencia, percepción y transformación personal. El 'Music Award' reconoce la capacidad de la música para conectar culturas, transmitir memoria y generar experiencias emocionales compartidas.

ROLA cerró sus inscripciones con 450 propuestas, 100 más que en 2025. En su primera edición, el proyecto recibió más de 300 propuestas internacionales y reunió a más de 700 asistentes, además de cineastas, artistas y profesionales del ámbito cultural. Entre los amigos y colaboradores vinculados al proyecto figuran Luke Evans, Rosario Dawson y Samantha Vallejo-Nágera, Simon Mirren, Kevin McKidd, Dianna Lee Inosanto, Ivanna Sakhno, Tom Silverman, Anne Thomopoulos, Scott Franklin, Tadanobu Asano y su hijo, Satish Kumar, Coral Rojo o Martina Novatzky, entre otros.