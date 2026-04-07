El PSOE de Sant Antoni exige al alcalde que priorice los barrios ante el abandono del parque del Sol Post

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Sant Antoni denuncia el deterioro que sufren los espacios públicos del municipio, poniendo como ejemplo la situación del parque del Sol Post, en la zona de ses Variades, situado en la calle Velázquez.

Para el PSOE, el estado de este parque refleja la falta de atención del alcalde, Marcos Serra, hacia los barrios de Sant Antoni. Los vecinos de la zona no solo tienen que convivir con unas obras que parecen no terminar nunca, sino también con el empeoramiento constante de su entorno más cercano.

El parque Sol Post de Sant Antoni en estado de abandono / Prensa Federació Socialista d'Eivissa

En el último pleno municipal, el Grupo Socialista presentó al equipo de gobierno por la situación de este espacio público. La respuesta fue que no se está actuando debido a las obras del futuro bulevar. El PSOE considera que esta explicación es inaceptable, ya que unas obras no pueden justificar el abandono de un barrio ni que sus vecinos tengan que soportar un espacio cada vez más degradado e impracticable.

Elparque del Sol Post, en la zona de ses Variades, con suciedad y abandono / Prensa Federació Socialista d'Eivissa

Los vecinos soportan obras interminables y el deterioro constante de su entorno

El parque presenta un 'estado lamentable' señalan. Los bancos están llenos de pintadas, los aparatos de gimnasia al aire libre ofrecen una imagen de total descuido y la falta de limpieza es evidente, con restos de botellones y suciedad. A ello se suma el deterioro del jardín, completamente degradado y lleno de malas hierbas, hasta el punto de que el parque municipal ofrece actualmente una imagen más propia de un vertedero.

El parque de la zona de ses Variades, con plantas sin cortar / Prensa Federació Socialista d'Eivissa

El PSOE también critica que Marcos Serra siga centrando sus prioridades en la promoción continua de fiestas, en lugar de atender lo que realmente afecta al día a día de la ciudadanía. Como ejemplo, recuerda lo sucedido el pasado sábado en sa Punta des Molí, donde una fiesta se ha prolongado hasta las dos de la madrugada, impidiendo el descanso de los vecinos. A juicio del Grupo Socialista, esta apuesta por el ocio nocturno y los grandes eventos contrasta de forma clara con la dejadez que padecen los espacios públicos pensados para las familias. Por ello, exige al alcalde que deje de mirar hacia otro lado y atienda de una vez las necesidades reales de los barrios del municipio.